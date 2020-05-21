Про еще одно возвращение. Чем нас может порадовать чемпионат Чехии?

Постепенно Европа отходит от пандемии коронавируса, о победе над COVID-19 говорить рано, но некоторое послабление вполне ожидаемо и логично. Оживает и европейский футбол, 23 мая возобновится чемпионат Чехии, одним из первых ушло на карантин чешское первенство, еще 9 марта был сыгран последний матч.

В первом поединке после паузы, в субботу 23 мая, сыграют команды, которые ставят разные задачи на сезон. "Теплице" борется за сохранение места в элите, занимая 12-ю позицию в турнирной таблице. "Слован" Либерец удерживает седьмое место и претендует если не на лидерские позиции, то где-то рядом в группе преследователей. Это будет перенесенный матч, который команды не успели сыграть в 24-м туре. А вот 25-й тур начнется во вторник, 26 мая.

Тут необходимо сделать отступление и объяснить, что в Первой лиге Чехии 16 команд, которые по завершении традиционного кругового турнира делятся на три группы – лидеры разыгрывают призовые места, середняки сражаются за путевку в Лигу Европы, а аутсайдеры борются за выживание. Довольно интересная и редкая для Европы система со своими особенностями. Так вот "Теплице" на данный момент находится в группе, которая в плей-офф определит неудачников сезона. От десятого места и группы "середняков" "Теплице" отделяет шесть очков.

"Слован" Либерец всего на одно очко отстает от "Словацко" и "Млада", которые соответственно занимают шестое и пятое места в так называемой группе "Чемпионшип". Для украинских болельщиков должно быть интересно следить за "Слованом", поскольку в команде есть украинские легионеры Тарас Качараба и Ахмед Алибеков. Арендованный "динамовец" сыграл в двух матчах в 2020-м году за свою команду, один раз в основе, потом был заменен, и второй раз вышел на замену. А вот Тарас провел только один официальный матч в этом году, выйдя на замену на 20 минут в поединке с "Опава" (4:0). Возможно, после двухмесячной паузы у них будет больше возможностей доказать свою состоятельность.

Команда из Либерец одна из самых бескомпромиссных в турнире, всего три ничьи в 23-х матчах. Хорошая атака и проблемы в обороне у "Слована", тут может и пригодиться опыт двух разрушителей - Качарабы и Алибекова. Амбициозный клуб, без сомнений, он ставит перед собой задачу стать одним из лидеров в этом чемпионате. В случае победы над "Теплице" "Слован" поднимется на четвертую позицию.

Интригующая плотность в турнирной таблице Первой лиги Чехии, за каждую позицию будет идти борьба – осталось сыграть еще шесть туров, плюс перенесенный матч "Теплице" - "Слован". А затем состоятся матчи плей-офф. При этом фаворит очевиден. Прошлогодний победитель – "Славия" Прага – уверенно лидирует и, по мнению специалистов и букмекеров, имеет лучшие шансы подтвердить свой титул.

По всем показателям "Славия" выглядит предпочтительнее конкурентов – отрыв от второго места восемь очков, 48 забитых и восемь пропущенных – лучшие показатели турнира. Главные звезды столичной команды – вратарь Ондржей Коларж, в 25 лет он один из самых опытных и дорогих в составе, капитан Ян Борил. А также надо отметить Питера Олайинка, нигерийский легионер забил четыре гола и сделал четыре ассиста. Не должен ослабить "Славию" и уход главной звезды Томаса Слоучека, который зимой перебрался в Англию в команду Андрея Ярмоленко "Вест Хэм".

Преследует "Славию" пльзеньская "Виктория", со второго места ее никто не сместит – 10 очков отрыва от конкурентов. Скорее всего, именно эти две команды в плей-офф и разыграют золотые медали.

Из разочарований чемпионата Чехии 2019/20 необходимо назвать "Спарту", долгое время она не ощущала достойной конкуренции на внутренней арене, а сейчас находится всего лишь на девятом месте. У пражской команды все еще сильный состав, 22-летний словацкий легионер Давид Ханко считается самым дорогим и одним из самых талантливых, перспективных иностранных игроков в Чехии. А 17-летний Адам Гложек главная надежда чешского футбола, гранды уже выстраиваются в очередь за этим атакующим хавбеком, у Адама в чемпионате три гола и семь результативных передач. Гложека оценивают в 6.7 млн евро, он самый дорогой игрок чемпионата.

Впрочем, все самое интересное в элитном первенстве Чехии еще впереди, не стоит исключать, что и "Спарта" подтянется в группу лидеров – всего два очка отделяют рекордсмена, 33-кратного победителя чешского чемпионата от шестого места. В среду нас ждет интересная дуэль "Спарты" и "Виктории" Пльзень, важнейшее противостояние для пражского клуба, в виду подтверждения своих амбиций. А лидер "Славия" в понедельник, 26 мая, в рамках 25-го тура сыграет с "Млада" Болеслава.