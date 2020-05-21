Чемпионат Венгрии возвращается. Команда Реброва – лидер с возможностью нарастить гандикап

По состоянию на 20-е мая 2020-го года в Венгрии зафиксировано почти 3 600 случаев заражений COVID-19. Около половины выздоровели, смертность невысокая, страна понемногу возвращается к нормальной жизни. А с ней возвращается и футбол. Уже 23-го мая состоится первый после более двухмесячного перерыва поединок, а 27-го числа начнется период с крайне плотным календарем.

Венгры были вынуждены "колдовать" с календарем, так как на принужденный перерыв в середине марта команды ушли с разным количеством сыгранных в чемпионате поединков. Большинство коллективов сыграли 25 туров, но "Дебрецен" сыграл 24, а "Ференцварош" – и того 23. Именно команда Сергея Реброва примет участие в первых двух поединках после восстановления. Вслед за ней рестартуют и другие.

Турнирная таблица

В турнирной таблице "Ференцварош" – лидер, но с небольшим преимуществом над ближайшим преследователем (всего три очка). Впрочем, "Фради" еще имеют две игры в запасе, так что сразу после возобновления турнира получат шанс нарастить преимущество.

Преследует команду Реброва МОЛ "Фехервар", который, по сути, единственный может помешать "Ференцварошу" добыть чемпионство. На Лигу Европы претендуют "Мезёкёвешд", "Пушкаш", "Диошдьор" и даже "Гонвед". Надо не забывать также о Кубке страны, где в полуфиналах сыграют "Мезёкёвешд" против "Фехервара" и лидер второго дивизиона МТК "Будапешт" против "Гонведа". Чемпион страны сыграет в Лиге чемпионов, начиная с первого раунда квалификации, вице-чемпион, бронзовый призер и победитель Кубка – в Лиге Европы, начиная с первого раунда отбора. Если обладатель Кубка пробьет себе путь на международную арену и через чемпионат, то путевка достанется четвертой команде таблицы.

Почти наверняка вылетит из элитного дивизиона "Капошвари" – команда отстала от предпоследнего места на 18 очков. А вот второй неудачник определится в ожесточенной борьбе: вылететь может даже шестой "Гонвед", ​​который в равной степени претендует и на Лигу Европы.

Самые интересные матчи

Уже в первом после возобновления матче нас ждет принципиальное противостояние – "Ференцварош" против "Дебрецена". Последний сейчас не претендует на что-то серьезное, но исторически это знаменитая команда с острым раздражителем для соперников. Это будет перенесенный поединок первого тура.

Далее состоится перенесенный поединок двадцатого тура между "Уйпештом" и "Ференцварошом". 29-го мая – битва аутсайдеров "Капошвари" - "Залаэгерсег". Матч "Фехервара", за который выступает наш Иван Петряк, с "Ференцварошом" запланирован аж на предпоследний тур – 24-е июня (базовый день).

Гонка бомбардиров

Зачет голеадоров чемпионата Венгрии возглавляет Давиде Ланзафаме из "Гонведа" (одиннадцать голов), но в спину ему дышит Андраш Радо (десять голов). Седьмым в зачете с восемью голами идет Александр Зубков. Примечательно, что украинец ни один из этих мячей не забил с пенальти, а шесть из восьми голов были первыми для команды в матчах.

Иван Петряк имеет шесть голов, Сергей Шестаков – три. Забивали в Лиге также Антон Кравченко, Богдан Мельник, Артем Фаворов, Андрей Нестеров, Шандор Вайда и Даниил Игнатенко, который вернулся в "Мариуполя".

Где смотреть матчи в Украине

В Украине чемпионат и Кубок Венгрии будут представлены на телеканалах Sport 1/2. В субботу, 23-го мая, в 17:00 запланирована трансляция матча чемпионата "Ференцварош" - "Дебрецен".

Сразу после завершения предыдущей игры – матчи 1/2-й финала Кубка Венгрии "Мезёкёвешд" - "Фехервар" (19:00) и МТК "Будапешт" - "Гонвед" (21:00).