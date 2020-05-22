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Цифровая революция в Дании: Орхус вернет болельщиков на трибуны с помощью 22 экранов

Общие новости
(1 голосов)

Это нужно увидеть!

Цифровая революция в Дании: Орхус вернет болельщиков на трибуны с помощью 22 экранов
Новина українською

В датском футбольном клубе "Орхус", видимо, претендуют на звание новаторов. Их идею можно смело заимствовать во все остальные чемпионаты, чтобы на стадионах вновь воцарилась атмосфера полноценного поединка.

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AGF сообщает, что клуб первым в мире установит на арене так называемые "виртуальные трибуны": 22 гигантских экрана будут выводить изображения фанатов через Zoom. Билеты – бесплатные. Журналист FOX Sports Дэнни Михалик в своем Твиттере поделился фотографиями, на которых понятно, как это будет выглядеть:

Первый матч с реализацией задумки состоится 28 мая, "Орхус" сыграет с "Раннерс".

Цифровая революция в Дании: Орхус вернет болельщиков на трибуны с помощью 22 экранов - изображение 1

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В статье: Орхус (Дания) коронавирус
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Источник:
AGF

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Комментарии (3)
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PiterCantrope (Франківськ)
22.05.2020 в 15:13
Хтось з глядачів зніме штани, це потрапить в трансляцію, і на тому буде кінець ідеї "віртуальних трибун".
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simargl (Чернигов)
22.05.2020 в 14:59
Печалька. Следующий этап виртуальные игроки, судьи, деньги, лига чемпионов ... этакая фифа-2021. Но конечно лучше ,чем пустой стадион.
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Liverpool 333 (Кировоград )
22.05.2020 в 14:27
Идея супер
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