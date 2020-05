Цифровая революция в Дании: Орхус вернет болельщиков на трибуны с помощью 22 экранов

В датском футбольном клубе "Орхус", видимо, претендуют на звание новаторов. Их идею можно смело заимствовать во все остальные чемпионаты, чтобы на стадионах вновь воцарилась атмосфера полноценного поединка.

AGF сообщает, что клуб первым в мире установит на арене так называемые "виртуальные трибуны": 22 гигантских экрана будут выводить изображения фанатов через Zoom. Билеты – бесплатные. Журналист FOX Sports Дэнни Михалик в своем Твиттере поделился фотографиями, на которых понятно, как это будет выглядеть:

In Denmark, AGF Aarhus will play in front of fans through the world’s first virtual grandstand, via Zoom. Tickets free; 22 different sections to choose from. ????



This should be getting A LOT more attention. https://t.co/dcFPRuCPfX pic.twitter.com/whATPVUVwH