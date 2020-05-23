Сергей Ребров: Мы показали отличную игру, несмотря на перерыв в два месяца

Украинский наставник "Ференцвароша" прокомментировал домашнюю победу над "Дебрецен" в матче второго тура чемпионата Венгрии.

"Венгерским болельщикам было очень приятно снова увидеть матч с участием своей команды.

Мы заслуженно взяли три очка. Эта игра не была легкой, но это применимо к каждой встречи в этой лиге. Мы тщательно подготовились к сопернику. Мы добыли победу, несмотря на то, что я немного поменял стратегию на второй тайм.

Если учитывать то, что игроки не выходили на поле в течение двух месяцев, они показали отличную игру. Этот период имеет важное значение, мы должны снова показывать свой максимум.

Давид Сигер заслужил свои два гола. Он забил первый гол после отскока, он отлично видит поле, он всегда точно знает, где должен находится. В первом тайме не только Сигер, но и вся команда играла хорошо, поэтому мы смогли создавать моменты, а затем воспользоваться нашими возможностями.

Я благодарен тем, кто работал над созданием атмосферы матча. Это мотивировало игроков. Это также необходимо, так как нам будет нелегко закончить сезон без наших болельщиков. Сейчас думаем только о предстоящем матче в чемпионате", - рассказал Сергей Ребров.