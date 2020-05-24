Боатенг о зарплатах футболистов: Фото не говорит о жизни игрока. Вот Роналду жертвует миллионы
Защитник считает, что не стоит фокусировать внимание на зарплатах игроков
Защитник мюнхенской "Баварии" Джером Боатенг выразил мнение, что людям не стоит заострять внимание на больших зарплатах футболистов.
"Я не думаю, что люди должны указывать пальцем на профессиональных футболистов. В эти времена все должны быть немного скромнее.
Фотография, размещенная в социальных сетях, не обязательно говорит о жизни игрока. Тот факт, что футболист тратит деньги, не означает, что он ничего не жертвует или что он высокомерен.
Например, Криштиану Роналду публикует фотографии с частных самолетов и жертвует миллионы на благотворительность. Другие игроки не публикуют подобные вещи, но живут так же.
У каждого свой образ жизни, и он может решать сам. Думаю, здесь важно не обобщать", – рассказал немецю