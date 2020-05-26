Уйпешт - Ференцварош. Прогноз на матч чемпионата Венгрии

Чемпионат Венгрии. Перенесенный матч 20-го тура. Венгрия. Будапешт. "Szusza Ferenc Stadion". 27.05.2020. 21:00. Трансляция в Украине – Sport 1

Футбол в Венгрии возобновился, однако приоритет сначала – на матчах Кубка страны. Впрочем, параллельно с полуфинальными поединками этого турнира свои пробелы заполняет "Ференцварош". Несколькими днями ранее "Фради" сыграли перенесенный матч первого тура, а на очереди – перенесенный поединок 20-го тура.

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На этот раз команда Сергея Реброва сыграет в гостях, хотя без болельщиков на трибунах (матчи проводят за закрытыми дверями) преимущество домашнего поля нивелируется. Поэтому все будет зависеть от физической формы и мастерства. Предыдущий поединок показал, что по этим компонентам "Ференцварош", как и полагается претенденту на чемпионство, превосходит "Дебрецен", а "Уйпешт" примерно одинаков с ним по уровню. По крайней мере, в турнирной таблице команды занимают соседние позиции, разделенные лишь одним очком. "Уйпешт" – аутсайдер, которому нужно беспокоиться о сохранении прописки в элите и который не имеет права на ошибку. "Ференцварош", в свою очередь, не критически зависти от очков, ведь имеет гандикап в шесть баллов. Хотя это не значит, что подопечные Реброва подойдут к игре безответственные, просто, наверное, на команду не должен давить непосильный груз ответственности.

"Уйпешт" ушел на карантин с плохонькой серией – всего одна победа в последних девяти матчах. Перед возобновлением сезона команда провела два товарищеских матча и также не победила. Сразу после "Ференцвароша" "Уйпешт" проведет серию поединков против прямых конкурентов в турнирной борьбе, поэтому времени для расшатывания нет. Собственно, как и у всех остальных.

Сергей Ребров после победы имени Сигера (его дубль принес три очка) отмечал, что его команда справилась с задачей и показала хорошую игру для такой ситуации. Однако было заметно, что "Ференцварош" уязвим, что не даст покоя амбициозному и требовательному Реброву. В этом матче он попытается сыграть содержательнее, чем в предыдущем. В этом и изюминка.

Прогноз. Победа "Ференцвароша" 1:0.

Ставка : среди группы аутсайдеров у "Уйпешта" одна из самых надежных линий защиты. Зубкову и компании придется проявить изобретательность. Вполне вероятно, что в этом матче будет немного голов – один, возможно, два. Поэтому ставка "тотал меньше 2,5" должна сыграть. Другой вариант – победа "Фради" с разницей в 1-2 мяча.