Команда Ивана Петряка вылетела из Кубка Венгрии. Далее идут Месхи, Нестеров и компания

Венгерский футбол набирает силу после коронавирусной паузы. Уже состоялся один матч чемпионата, на завтра запланирован другой, также прошли первые полуфинальные поединки Кубка. А сегодня время ответных матчей.

"Фехервар" Ивана Петряка не сумел пройти в финал, хотя после первой игры имел неплохие шансы. Была ничья 1:1 на чужом поле, и какое-никакое, но преимущество было именно на стороне "Фехервара". Однако конвертировать его в итоговый успех не удалось.

Хозяева забили дважды: Армин Ходжич вколотил гол-красавец после тонкой комбинации с фланга, а Стопира на 86-й забил после подачи углового. Впрочем, это были лишь маневры в ответ, потому что перед тем "Фехервар" пропустил дважды: Зивзивадзе уже на восьмой минуте забил такой важный для "Мезёкёвешда" гостевой гол, а в начале второго тайма гости и вообще удвоили преимущество благодаря усилиям Зивзивадзе (пас) и Пекаря (гол).

"Мезёкёвешд" с украинцами Месхи (полный матч), Нестеровым (полный матч), Вайдой (выход на замену на 65-й минуте) и Рябенко (в резерве) выходит в финал. А вот Иван Петряк (65 игровых минут) грустит: возможность выиграть трофей выскользнула из рук.

В другом полуфинале играют "Гонвед" и МТК Будапешт.

Кубок Венгрии. Полуфинал. Ответный матч

"Фехервар" - "Мезёкёвешд" 2:2

Голы: Армин Ходжич 63, Стопари 86 - Буду Зивзивадзе 8, Ласло Пекарь 55

Первый матч - 1:1