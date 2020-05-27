Мбаппе – про своих кумиров, желание выиграть Золотой мяч и секрет феномена Ливерпуля

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и национальной сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о своих кумирах в футболе, а также о целях на ближайшее будущее. Француз не забыл прокомментировать успехи "Ливерпуля". Цитирует форварда Goal.com и Mirror.

"Моим первым примером для подражания был Зидан, он многого достиг с национальной командой. Следующим стал Криштиану Роналду – португалец выиграл очень много всего, но продолжает быть победителем. Оба оставили свой след в истории футбола, я тоже хочу оставить там свое имя".

"Золотой мяч? Он не мешает мне спать по ночам, но было бы здорово выиграть этот приз. У меня нет временных ограничений в данном аспекте. Для меня в приоритете всегда "ПСЖ" и национальная команда. Если благодаря выступлениям за эти команды ко мне придет такое признание, то это станет неплохим бонусом. Я бы очень хотел победить на чемпионате Европы и выиграть Лигу чемпионов с "ПСЖ".