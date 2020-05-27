Дик Руз: Принц вратарей

В 1916-м году голкипер Ли Руз впервые оказался в печально-известных траншеях Первой мировой. В августе Принца, за проявленную им храбрость в битве на Сомме, наградили Военной медалью за храбрость. "Когда враги обстреляли наши позиции при помощи огнеметов, Руз, несмотря на то, что чуть не задохнулся от испарений и был в обожженной одежде, отказался идти в перевязочный пункт. Он начал метать гранаты, пока уже просто не мог поднять руки из-за усталости, но это не остановило Руза. Ли схватил ружье и начал эффективно скашивать врагов", - читаем в приказе о присвоении голкиперу медали. К сожалению, Принцу вратарей оставалось жить всего несколько месяцев.

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Дик Руз, четвертый сын пресвитерианского священника, родился 26-го ноября 1877-го года в Голте, небольшом городке в Северном Уэльсе. Его мама Элиза умерла от рака, когда мальчику исполнилось всего четыре. В 1893-м году Руз начал изучать медицину в Уэльском университете. Тогда же он будет защищать ворота сборной учебного заведения. Ли отличался своей готовностью покидать ворота и играть дополнительного защитника, чего раньше никогда не случалось с тех пор, как бэк переквалифицировался во вратаря в 1860-х. Как скажет о Ли его коллега по "Сандерленду" Джордж Холли, "он был формой, из которой впоследствии отливали других голкиперов". Играя за университетскую сборную, Дик начал проявлять свои задатки шоумена. Руз выбегал на поле с поднятой вверх рукой, приветствуя таким образом толпу. Затем он становился в ворота, быстро ускорялся, покидая их, и бубнил себе что-то под нос, когда мчался изо всех сил в центр поля, таким был предматчевый ритуал Дика, которого впоследствии назовут Принцем Голкипером.

Вскоре слава о нем разошлась по всей стране и Дика подписал "Аберистуит Таун", который осенью 1898-го искал замену Джеку Джонсу, который пошел на повышение в "Ливерпуль". Руз изобрел свой уникальный стиль игры, используя пробел в тогдашних правилах футбола. В те времена голкиперу разрешалось играть руками на своей половине поля, но он не мог нести мяч, а только отбивать. Хитрый Руз придумал коронный номер, который сделал его кумиром тысяч зрителей. Выскочив из ворот и перехватив пас соперника, Дик бежал в центр поля, жонглируя сферой, а уже оттуда он посылал мяч во вражескую штрафную. Спенсер Вайнс в своей фундаментальной биографии Дика "Затерянный во Франции" так рассказывает о любимом фокусе вратаря: "Он действовал в рамках правил. Почему же другие вратари не брали с него пример? Они боялись оставить свои ворота без присмотра, да и агрессивное противодействие соперников пугало голкиперов не меньше. А вот Ли бесстрашно летел вперед и начинал атаки своей команды".

Тогда пост номер один в сборной Уэльса принадлежал Фреду Гриффитсу. Но после того, как он пропустил пять голов от Шотландии, Руз получил свой шанс. Дик использовал эту возможность на все сто: 24-го февраля 1900-го года Ли дебютировал за "Драконов". Уэльс уверенно победил Ирландию 2:0. Однако голкипер запомнился совсем не своим клиншитом. В середине второго тайма он столкнулся с форвардом ирландцев Гарри О'Райли. Дику удалось вытолкнуть нападающего за боковую линию. Ли настолько сильно приложился к ирландцу, что тот потерял сознание. В этом эпизоде ​​Руз несколько перегнул палку. Но его можно понять. Валлиец впервые сделал с форвардом то, что другие нападающие делали с ним десятки раз. Несмотря на всю скандальность данного эпизода, судья не назначил даже штрафной. Руз после матча отметил: "Если форварда нужно встретить и дать ему достойное сопротивление, я ни секунды не сомневаюсь и заряжаю изо всех сил". Тот сезон станет самым успешным в истории "Аберистуит". Скромный клуб возьмет Кубок Тоуина, Кубок Южного Уэльса и Валлийский Кубок. И вклад Руза в этот невероятный триумф трудно переоценить. Но после завершения сезона голкипер покинул команду, поскольку решил сконцентрироваться на карьере медика. К тому же, любителю ночной жизни Ли было слишком тесно в маленьком провинциальном городке. Дик переехал в Лондон, где работал ассистентом врача в госпитале Королевского колледжа.

12-го октября 1901-го года Ли подписал "Сток Сити", который выступал в Первом английском дивизионе. Поскольку он работал врачом, то в составе "Гончаров" на бумаге был любителем. Однако де-факто Руз перешел в "Сток" вовсе не ради любви к вратарскому искусству. Конечно же, ему не платили зарплату, но "Гончары" удовлетворяли все его другие немалые аппетиты. Клуб оплачивал поездки Руза в Сток поездом в первом классе, самые дорогие номера в топ-отелях, многочисленные костюмы, изысканную обувь и другие расходы, которые прятались в контракте под всеобъемлющим словом "бонусы". Со своего приезда в Сток голкипер сделал настоящее шоу. Он договорился, что на вокзале его всегда должен ждать запряженный двухколесный экипаж. Выйдя из поезда, Дик садился в карету и гнал ее на невероятной скорости, а за ним изо всех сил мчались многочисленные фанаты, пытаясь догнать кумира.

Оригинальный стиль игры Руза привлек внимание СМИ. Он играл как современный свипер и большую часть времени проводил вне пределов своей штрафной. Впоследствии валлиец так описывал свою стратегию:

"Вратарь должен внимательно наблюдать за тем, что происходит у его владений и если он считает это необходимым, следует немедленно выходить из ворот. Голкипер никогда не должен задумываться о последствиях, и при необходимости должен броситься головой вперед в стаю футболистов, в которую большинство игроков побоялась бы вставить ногу и, как настоящий спартанец, вратарь должен выдержать все удары. Причиной того, почему мои коллеги нечасто выходят из ворот, является страх перед последствиями. Я никогда никого не боялся". Также Руз добавил: "Сильный голкипер не должен действовать согласно стереотипам. Только вратари, которые имеют развитый интеллект для разработки собственного стиля, который успешно применят на практике, могут пойти далеко".

Однажды во время матча "Стока" с "Вулвич Арсеналом" неподалеку от ворот Руза случилось какое-то невероятное столпотворение из игроков обеих команд. Дик, не теряя ни секунды, бросился на мяч. Все остальные игроки тоже устремились к сфере. Футболисты завалились друг на друга. Казалось, что десяток тел просто раздавят бесстрашного голкипера. Но через несколько секунд он вырвался из этой ловушки и выбросил мяч в поле. Невероятный кайф, который получал Руз во время подобных эпизодов, полностью компенсировал боль от многочисленных ударов, которые он получал в этих противостояниях. Фредерик Уолл, секретарь Футбольной ассоциации так описывал Ли: "Он – настоящая сенсация. Руз очень умный человек, для которого характерно то, что иногда называют эксцентричностью гения. Дик бесстрашно действовал в воротах. Также он часто рисковал и, как правило, выходил триумфатором с многих неприятностей". Руз был прирожденным актером, обожал развлекать публику. Именно поэтому он часто сидел на перекладине не только в перерыве, но и во время матчей.

The Bristol Times отмечала: "Только несколько футболистов проявляют свою индивидуальность в игре так же ярко, как Руз. Невозможно провести и пяти минут в его обществе, не удивившись его энергичности, дерзости. Его знанию людей и вещей – несомненно, он очень умный, однако абсолютно несдержанный в своих словах и поступках. Руз нечасто торчит у штанги. Дик всегда внимательно следит за мячом и готов броситься на него, словно охотничий пес на кролика. Если владениям Руза грозит опасность, он сразу начинает движение. Вратарь не думает, успеет ли к мячу, который находится от него в 10-и или 15-и ярдах, даже если у защитников имеются не худшие шансы завладеть сферой. Он также сломя голову выбегает к боковой линии, принимает мяч и мгновенно выбивает вперед, чтобы игра продолжалась максимально быстро". Руз также придумывал всевозможные трюки, чтобы выводить из себя форвардов соперников. Вы думаете, что The Bristol Times отмечала: "". Руз также придумывал всевозможные трюки, чтобы выводить из себя форвардов соперников. Вы думаете, что ноги-спагетти изобрел Брюс Гроббелар в 1984-м году, но это не так. В 1901-м Руз настолько шокировал этим трюком форварда "Манчестер Сити", что тот не смог забить пенальти. Отразив одиннадцатиметровый, Дик триумфально поднял руки и начал насмехаться над фанатами "Горожан". Неудивительно, что они забросали его всем, что оказалось под рукой.

3-го марта 1902-го года Ли покорилось еще одно уникальное достижение. В тот день валлийцы завоевали нулевую ничью в противостоянии с "Тремя Львами". Голкипер "Драконов" в последний раз удерживал свои ворота на замке в матче с англичанами в 1881-м году. А потом в следующих двадцати матчах Уэльс неизбежно пропускал. Однако Руз никогда не обращал внимания на всевозможные серии, он любил умножать их на ноль. После этого матча Дика стали считать лучшим вратарем Великобритании, а футбольный журналист Джеймс Кеттон окрестил его "Принцем голкиперов". Следует заметить, что Ли был не первым, кого так называли. Впервые этот титул получил Тедди Дойг из "Сандерленда". Неудивительно, что именно Руза Daily Mail выбрала вратарем своей Лучшей команды мира на потенциальный поединок с инопланетянами.

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В сезоне 1903/04 "Сток" лишь чудом сумел выжить в Первом дивизионе, однако выплаты по кредиту, который взял клуб на строительство стадиона, тянули его на дно. Поэтому "Гончарам" пришлось затянуть пояса, что вскоре Руз почувствовал на своей шкуре. В заключительном матче сезона против "Дерби" Ли выскочил из ворот, однако не рассчитал отскок, неуклюже упал и подарил сферу Стиву Блумеру, который забил один из самых легких голов в своей карьере. Разочарованный и подавленный Руз решил поставить крест на футбольной карьере и решил, в конце концов, получить ученую степень в медицине. Он написал письмо в "Сток" и Футбольную ассоциацию Уэльса, проинформировав их, что вешает перчатки на гвоздь. Тогда Интернетом даже не пахло, поэтому болельщики узнали, что Принц завязывает с футболом, только в августе, когда Athletic News опубликовала свое традиционное превью сезона.

Однако Ли быстро передумал. "Гончары" давали Рузу столько денег, что даже став выдающимся врачом, не факт, что он смог бы компенсировать эти потери. Голкипер это прекрасно понимал. Поэтому о медицине в который раз пришлось забыть. Правда, Принц хотел оставить себе запасной вариант. Не желая окончательно забывать о медицине, голкипер начал искать клубы, которые согласились бы взять себе непрофессионала из Лондона. Счастливый билет вытянули "Ириски". Руз стал игроком "Эвертона" в ноябре 1904-го после того, как ливерпульцы потеряли двух своих вратарей: Билли Скотт травмировал плечо, а Джорджа Китчена свалил грипп. Получив сладкое предложение от "Ирисок", Дик, конечно же, не смог противостоять искушению снова одеть вратарский свитер. В дебютном матче Ли против "Сандерленда" новичок стал главным антигероем. За пять минут до финального свистка Руз не справился с элементарным навесом и выпустил сферу, которую сразу подобрал Артур Бриджетт, принесший победу "Черным Котам" 1:0.

А вот следующая игра с "Дерби" стала бенефисом Руза. Перед стартовым свистком Ли около 15-и минут пожимал руки болельщикам "ирисок", извиняясь за ужасный ляп в матче с "Сандерлендом". Во время матча Руз также не ловил воробьев. Он не только сохранил воротами сухими, но и порадовал зрителей очередной спектаклем: "Его сверхмощные удары ногами и невероятные прыжки за мячом вызывали аплодисменты, приятную музыку для ушей Руза. На этом шоумен не остановился. Во втором тайме во время вынужденного перерыва, вызванного травмами нескольких игроков, Дик вылез на перекладину, после чего стадион сошел с ума, - журналист не жалел комплиментов в адрес голкипера за матч с "Дерби". - Когда Скотт и Китчен вернулись из лазарета, то сразу поняли, что их поезд ушел. Теперь пост №1 в "Эвертоне" забронировал за собой Ли. Принц помог "Ирискам" провести невероятный сезон – они взяли серебро, и вышли в полуфинал Кубка Англии", - читаем в фундаментальной книге Джонатана Уилсона "The Outsider: A History оf the Goalkeeper".

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"Сток" быстро понял, что без Руза его дела плохи. Поэтому в 1905-м году сделал Принцу сказочное предложение. Дик сразу начал отрабатывать свой немаленький гонорар. В первой домашней игре сезона число болельщиков на трибунах по сравнению с прошлым сезоном выросло втрое. 10-го февраля 1906-го года "Сток" проиграл "Сандерленду" на выезде 0:1. На послематчевом ужине болельщик "Черных Котов" постоянно выкрикивал оскорбления в адрес Руза и других "Гончаров". Фанат не знал, что играет с огнем. Дик поднялся с кресла и набил ему морду. Футбольная ассоциация по достоинству оценила нокаут Руза – двухнедельной дисквалификацией. В марте 1906-го Дик получил капитанскую повязку в сборной. Он был на седьмом небе от счастья: "Выступать за родную страну – это большая честь. А вот капитан сборной – это самая высокая честь и ту гордость, которую я сейчас чувствую, невозможно описать словами", - рассказывал Принц в одном из интервью. В 1906-м году Ли защищал ворота "Драконов" в легендарном матче с Ирландией в Рексеме. Чем же прославилась эта игра? Ее сняли на пленку. Игра вошла в эпохальную спортивную ленту Edwardian Sports. 2,5 минуты отснятого материала делают поединок Уэльс-Ирландия первым международным футбольным матчем в истории, зафиксированным на кинопленке. Принц же продолжал творить чудеса, которые были не под силу простым смертным. Как-то во время одного из матчей "Драконов" коллега Руза получил травму, несовместимую с продолжением матча. Тогда Дик попытался играть на двух позициях – защитника и вратаря. И прекрасно справился с этой непростой задачей. Уэльс не пропустил.

В 1907-м году Руз сыграл ключевую роль в невероятном триумфе валлийцев. "Драконы" выиграли домашний чемпионат Великобритании, оставив с носом не только ирландцев, шотландцев, но и родоначальников. Это достижение выглядит еще более фантастическим, учитывая, что ни в одном из трех матчей валлийцам не удалось выставить оптимальный состав. Английские клубы часто не отпускали игроков на "ненужные" матчи сборных. Один из лучших футболистов в истории Уэльса Билли Мередит так рассказывал об этой проблеме: "Мы всегда держали на всякий случай нескольких игроков в резерве. Ведь понимали, что обязательно недосчитаемся нескольких футболистов. Часто наши потери были практически несовместимы с достойным выступлением. Когда не отпускали только двух или трех футболистов – мы вздыхали с облегчением. Гораздо чаще Уэльс недосчитывался половины команды. К счастью, мы могли себе позволить роскошь не переживать о резервном вратаре. Руз всегда был доступен. Он так рвался в сборную, что его могла остановить только пуля. Ни "Сток", ни "Эвертон" не могли ничего с этим поделать и позволяли ему эти, как они считали, бессмысленные путешествия". Несмотря на триумфы в составе сборной, дела Руза в расположении "Гончаров" состояли плохо. "Сток", финансы которого пели романсы, хотел избавиться от Ли. Во Втором дивизионе они не могли позволить себе роскоши содержать эксцентричную звезду. Поэтому в прессу просочилась информация от руководства "Гончаров", как будто один игрок из Лондона требовал у "Стока" компенсировать его расходы на няню для собаки и это несмотря на то, что никакого пса у него не было. Естественно, что у Руза лопнуло терпение, и он покинул клуб.

В январе 1908-го года Руз перешел в "Сандерленд". Интересно, что он заменил Тедди Дойга (первого Принца Голкиперов), который переехал в "Ливерпуль". Конкуренты не дремали и начали обвинять "Черных Котов" в том, что они делали незаконные выплаты Ли. "Сандерленд" же утверждал, что он лишь оплачивал расходы Ли. Руз всегда жил на широкую ногу. Однажды Ли проспал поезд в Сандерленд, тогда он снял специальный чартерный поезд, который вовремя доставил голкипера на матч. Конечно же, эта поездка обошлась вратарю в кругленькую сумму, но он этим абсолютно не заморачивался. Ведь "Черные Коты" оплачивали все, даже самые невероятные прихоти своей главной звезды. Неудивительно, что Футбольная ассоциация решила начать настоящее расследование, надеясь поймать Руза с поличным. Но он в очередной раз вышел сухим из воды. Когда Дика попросили составить список своих расходов в сезоне 1907/08, голкипер посмеялся над чиновниками: "Понедельник – купил пистолет для того, чтобы отстреливаться от нападающих соперников, вторник – пальто и перчатки, чтобы согреться, когда стою на воротах без работы. И пользование платным туалетом – каждый день". "Сандерленд" настаивал, что оплачивал Рузу только транспортные и суточные расходы. Чиновники так и не смогли найти доказательств нечестной игры со стороны "Черных Котов", поэтому расследование пришлось прекратить. В сезоне 1908/09 "Сандерленд" взял бронзу. Несколько нивелировало этот триумф то, что чемпионами стали заклятые враги из "Ньюкасла". Правда, "Черным Котам" было что вспомнить в том сезоне. Они разорвали "Сорок" в их домашнем гнезде со счетом 9:1.

Руз был особенно популярным среди представительниц прекрасного пола, которые табунами начали ходить на футбольные матчи, чтобы увидеть вблизи потенциального мужа. Daily Mail недаром называла его "самым завидным холостяком Лондона". Ни одна из женщин не могла устоять против магнетической харизмы и эффектной внешности голкипера. В 1909-м году у Принца разгорелся бурный роман с главной английском звездой мюзик-холлов Мэри Ллойд. Пресса мгновенно раздула скандал, ведь возлюбленная голкипера была женой певца Алека Герли. Однако это не останавливало Мэри и Ли. Его часто видели на концертах Ллойд, а певица не пропускала ни одного матча "Сандерленда", когда тот играл в Лондоне. Фанаты "Черных Котов" обожествляли Руза. Особенно им нравился фокус голкипера, когда тот начинал атаки, выбегая с мячом в центр поля. "Согласно правилам, любой голкипер может пробежать свою половину поля, прежде чем избавиться от сферы. Это не только шокирует соперников, но и помогает заложить фундамент молниеносной и острой контратаки. Я не понимаю, почему столь мало вратарей используют этот козырь?", - отметил Руз в одном из интервью.

Джордж Холли так попытался ответить на этот вопрос Принца: "Просто он был уникальным голкипером, единственным, кто мог точно выбивать и вбросать мяч на большие расстояния, это позволяло ему вовремя вернуться в свои ворота, не опасаясь пропустить бабочку". Естественно, что соперникам не нравилось, когда Дик выходил за пивом в центр поля. Несколько клубов написали жалобу на вратаря в Футбольную ассоциацию. Некоторые чиновники утверждали, что стратегия Руза негативно влияет на зрелищность футбола, как будто он разрушает творческую и атакующую игру. Однако до поры до времени они не знали, как заставить всадника без головы не покидать свои ворота. Журналисты также подключились к травле Ли. Athletic News в своей статье о победе "Сандерленда" над "Ливерпулем" в сентябре 1909-го года со счетом 4:1 писала: "Руз, несомненно, выдающийся игрок. Но назвать его гениальным не позволяет плохая привычка выбегать с мячом в центр поля".

Как-то в матче с "Астон Виллой" Дик, отражая верховой удар, коснулся руками перекладины, после этого ухватился за нее, подтянулся и уселся сверху на перекладину. Оседлав ее, голкипер наслаждался аплодисментами, которыми его наградили тысячи болельщиков. В поединке с "Вулвич Арсеналом" Ли отбил удар соперника грудью, опустил мяч в ноги, несколько секунд жонглировал ним и выбил в поле. Правда, иногда фокусы Принца вылезали ему боком. Так, в октябре 1909-го года Эрнест Нидем, голкипер "Шеффилд Юнайтед", передал привет коллеге, забив ему гол сверхмощным ударом от своих ворот, Руз в этот раз не успел вернуться на свой пост. Интересно, что после игры Дик угостил своего обидчика выпивкой и продолжил свои выходки. 5-го марта 1910-го Руз снова "отличился". К 86-й минуте Уэльс удерживал нулевую ничью в матче с Шотландией. Вдруг игрок "Тартановой армии" Эндрю Девайн увидел, как Руз беззаботно говорит со зрителями, стоя за своим воротами. Хотя до цели было 40 метров, шотландец решил попытать свое счастье – и не прогадал. Защитники предупредили Руза об опасности, он помчался в ворота, но не успел – мяч над головой залетел в сетку.

Несмотря на такие ужасные ошибки, Руз оставался лучшим вратарем "Сандерленда" и сборной Уэльса. Он всегда бесстрашно бросался в толпу соперников, вырывая у них сферу и начиная свою атаку. Джеймс Кеттон писал, что храбрость Руза является своеобразной формой безумия. Правда, он добавил, что всех топ-голкиперов можно назвать немного чокнутыми. Вот как он описывал игру Принца в матче с "Блэкберном": "Ли выделялся на поле, как супермен среди обычных людей. Он единственный стоял между многими игроками "Блэкберна" и той целью, которой они так отчаянно жаждали достичь. Что бы случилось с "Сандерлендом" в этом поединке без Руза, мне страшно даже подумать. По его воротам градом сыпались удары – прямые, косые, в углы, под перекладину, коварные и пушечной силы. Но ни один из них не застал Принца врасплох. Он – лучший вратарь современности". Храбрость Принца ускорила конец его карьеры. В ноябре 1909-го форвард "Ньюкасла" Альберт Шеферд, пытаясь выбить мяч из рук Руза, сломал ему запястье. Принц вернулся в игру 6-го марта 1910-го года на матч Уэльса против Шотландии. Впоследствии Ли признался, что он не полностью оправился от травмы и не мог играть в полную силу. Это оказался 24-й и последний поединок голкипера в составе "Драконов". Руз сдал свой пост Бобу Эвансу из "Блэкберна".

"Черные Коты" также не верили, что Ли сможет выйти на прежний уровень. Поэтому решили указать ему на дверь. В сезонах 1910-12 Руз менял клубы почти так же часто, как настоящий английский джентльмен обходится с перчатками: "Селтик", "Порт Вейл", "Хаддерсфилд Таун", "Астон Вилла", "Вулвич Арсенал". Один из репортеров так прокомментировал ужасную игру Принца против "Шеффилд Уэнсдей", когда он привез три гола: "Возможно, я сейчас скажу кощунственную мысль, но против истины не попрешь. После травмы Руза словно подменили. Это уже совсем не тот голкипер, который поражал всех своей гениальной игрой в течение десятилетия. Ни в одном матче текущего сезона мы не видели того разумного, оригинального, смелого и универсального вратаря, к которому мы привыкли". В декабре 1911-г года Руз перешел в "Вулвич Арсенал" в качестве играющего тренера. Молодой голкипер "Канониров" Гарольд Кроуфорд не жалел комплиментов в адрес легенды: "Ли стоит на голову выше всех вратарей. И если Вы не сможете научиться у него, тогда никто Вас не сможет научить. Руз – настоящий мастер". Хотя Дик был врачом, он никогда не беспокоился о чистоте своего свитера. Предрассудки часто перевешивали важность гигиены. Руз не стирал его с 1900-го года, когда "Аберистуит" выиграл Кубок Уэльса. С фартовым свитером голкипера случилась невероятная история. Тренер, который только возглавил "Канониров", не знал об этой странности Принца. Увидев, в каком ужасном состоянии была амуниция Руза, он отдал ее в прачечную. Дик же едва не побил наставника, ведь утверждал, что теперь уже никогда не сможет вернуться на прежний уровень, поскольку потерял свой талисман.

23-го марта 1912-го года Руз играл на выезде против своих старых друзей из "Сандерленда". Он, словно на машине времени, перенесся в старые времена и сделал несколько удивительных сейвов. После финального свистка Ли бросил свой свитер в толпу болельщиков и более 20-и минут разгуливал полем, пожимая руки болельщикам и разговаривая с ними. Фанаты "Черных Котов" понимали, что они стали свидетелями исторического события – они прощались с легендой. За десять лет Принц сыграл 285 матчей в Первом английском дивизионе. В июне 1912-го года Футбольная ассоциация решила изменить правило, которое позволяло Рузу прогуливаться к центру поля. Теперь вратарю запрещалось выносить мяч в руках за пределы своей штрафной. Ли же решил продолжить свою медицинскую карьеру. Он также не забывал и о футболе. И искусно пользовался своей былой славой. Руз открыл собственное дело "Обед со звездой". Сначала счастливчики трапезничали с голкипером, а затем он рассказывал им сказки или реальные истории из своего футбольного прошлого. Гонорар Ли за эти побасенки составлял нереальные 50 фунтов. И это за каких-то три часа неустанной работы языком. Интересно, что самые высокооплачиваемые футболисты тех времен получали подобные суммы за три месяца. Также Руз иногда подрабатывал, играя в субботних матчах. В период с 1912-го по 1914-й услугами Дика воспользовались несколько заштатных валлийских клубов. Также он часто принимал участие в шоу "Забей вратарю", где многочисленные желающие за символическую плату пытались забить пенальти в ворота, которые защищал Принц.

С началом Первой мировой войны Руз немедленно ушел добровольцем на фронт. Он служил в королевском военно-медицинском корпусе. Его отец выступал категорически против участия сына в военном конфликте, ведь был пацифистом. Руз работал во Франции, где неподалеку от Руана лечил раненых солдатов, прежде чем их отправляли в Великобританию. В апреле 1915-го года Ли перевели в эвакуационный госпиталь в Галлиполи. Ли так описывал "прелести" этого места в письме своему товарищу Джорджу Холли:

"Если и есть где-то на этой планете дьявол, тогда это жаркое, душное, грязное, болезненное место должно быть его домом. Я видел, как мгновенно обрывается молодость, видел неподвижно лежащие под палящими лучами солнца сотни искаженных тел, которые недавно были жизнерадостными ребятами, которые строили грандиозные планы на будущее. Бомбардировка, артобстрелы являются абсолютно безжалостными, и, в конце концов, ты просто не обращаешь внимания на бесконечный монотонный звук "тра-та-та"".

Через несколько месяцев он вернулся в Лондон. Ли не собирался долго отсиживаться в тылу, и скоро снова был на фронте, правда, уже не врачом, а рядовым 9-го батальона Королевских стрелков. Ли подхватил так называемую "траншейную стопу" – грибковую инфекцию, которую вызывало длительное воздействие сырости, холода и негигиеничных условий. Дика убили 7-го октября 1916-го года во время атаки на немецкие позиции в районе Гедекура (Франция). Мощная артподготовка должна была уничтожить немецкие позиции, поэтому британские солдаты бесстрашно пошли в атаку. Руз мчался на полной скорости к траншем врага, он вспоминал, как когда-то бежал с мячом в центр поля, правда, теперь у него в руках была винтовка, а не сфера. К сожалению, один пулемет на левом фланге сумел пережить английскую песню пламени. У Руза не было ни единого шанса уцелеть. Его тело так и не нашли. Фредерик Уолл утверждал, что Дик не вернулся с фронта, так как слишком часто рисковал...