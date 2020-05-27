Спарта в Праге ничего не смогла противопоставить Виктории

Если откровенно - большего ожидалось от центральной встречи чемпионата Чехии сразу после карантинной паузы. Но команды явно еще не готовы к большому футболу. Особенно разочаровали хозяева. "Спарта" старалась, иногда показывала характер, но провалила начало встречи. "Виктория" весь первый тайм держала игру под полным свои контролем, забив гол и добавив себе уверенности.

Во втором тайме, в самом начале "Виктория" подтвердила амбиции одного из лидеров чемпионата (все же второе место занимает команда из Пльзеня и не оставляет надежд догнать лидера). Забив второй мяч гости позволили немного поиграть хозяевам.

Пражане не готовы к возобновлению сезона. "Спарта" отыграла один мяч, но случилось это из-за расслаблености гостей. "Виктория" довела дело до победного конца, а потуги хозяев так и остались без награды. "Спарта" по итогам 25-ти туров остается на 9-м месте. По игре много вопросов к ним. А "Виктория" вполне способна навязать борьбу лидеру - "Славии".

Чемпионат Чехии. 25-й тур

Стадион: Generali Ceska pojistovna Arena (Прага)

Спарта Прага - Виктория Пльзень 1:2

Голы: Моберг-Карлссон 87 - Калвах 26, Бугель 52