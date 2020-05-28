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Ференцварош ушел в отрыв на девять очков - команда Реброва добыла вторую победу подряд

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Прогнозировано

Ференцварош ушел в отрыв на девять очков - команда Реброва добыла вторую победу подряд
UA-Футбол
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В своем прогнозе на матч "Уйпешт" - "Ференцварош" мы с абсолютной точностью отгадали итоговый счет поединка – 1:0 в пользу команды Сергея Реброва. Это была победа на классе, победа благодаря более высокому мастерству. Ведь по общему рисунку игры "Уйпешт" ни в чем не уступал "Фради", даже превосходил соперника. Но забить не сумел ни разу.

Зато гости забили благодаря активной игре на чужой половине поля. Сначала перехватили мяч, затем сразу развили быструю и широкую атаку, дальше доставили мяч к Боли, который нанес филигранно точный удар с радиуса штрафной площади.

Кроме этого удара, "Ференцварош" еще дважды попадал в створ ворот "Уйпешта", вратарю же "Фради" пришлось четыре раза вступать в игру. Трудовая победа команды Сергея Реброва, благодаря которой отрыв в турнирной таблице от ближайшего преследователя вырос до девяти очков.

Игорь Харатин сыграл целый матч, Александр Зубков – 84-е минуты, получил желтую карточку.

Чемпионат Венгрии. Перенесенный матч 20-го тура
"Уйпешт" - "Ференцварош" 0:1
Гол: Франк Боли 7

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В статье: Сергей Ребров Уйпешт (Венгрия) Ференцварош (Будапешт)
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