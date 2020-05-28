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Харатин принял участие в голевой атаке. Видео победы Ференцвароша над Уйпештом

Общие новости
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Уйпешт - Ференцварош ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 27.05.2020 ⋇ Чемпионат Венгрии на UA-Футбол

Харатин принял участие в голевой атаке. Видео победы Ференцвароша над Уйпештом
UA-Футбол
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"Ференцварош" Сергея Реброва после выхода из карантина продолжает наращивать преимущество в турнирной таблице, побеждая в отложенных матчах. Недавно "Фради" добыли три очка в игре с "Дебреценом", а вчера одержали победу на поле "Уйпешта".

Победа была тяжелая, зато с голом-красавцем. На седьмой минуте встречи гости перехватили мяч на чужой половине поля и быстро пошли в наступление. Важным элементом этой атаки был украинец Игорь Харатин. Он направил мяч вперед, дальше произошли еще две передачи и красавец-удар от Боли – 1:0.

Такой счет сохранился до конца встречи, хотя "Уйпешт" мог забить не раз. Например, когда мяч попал в перекладину, или когда его с линии ворот вынес один из игроков "Ференвароша". Но гости в лице Зубкова могли претендовать на пенальти, а получилась желтая украинцу за симуляцию. Смотрите на видео.

Чемпионат Венгрии. Перенесенный матч 20-го тура
"Уйпешт" - "Ференцварош" 0:1
Гол: Франк Боли 7

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В статье: Сергей Ребров Уйпешт (Венгрия) Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт)
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