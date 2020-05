10 тысяч фанатов в Zoom на огромных экранах и гол с центра поля: как в Дании возобновился футбол

"Орхус" принимал в домашних стенах "Рандерс" в первом после паузы матче чемпионата Дании. Хозяева опробовали анонсированный новый способ вернуть фанатов на трибуны – по периметру поля работники клуба установили 22 огромных экрана, на которые выводилась картинка из конференции Zoom с поклонниками клуба.

Твиттер Actu Foot отметил, что на видеосвязь вышло 10 тысяч болельщиков. "Билеты" были бесплатными.

AGF Aarhus can't have fans at their stadium - so they joined in via Zoom! ????



(????: @AGFFodbold ) pic.twitter.com/AXvnTGA4Wd