Акценты. Подлецу все к лицу?

Давайте сразу договоримся: это блог – и, следовательно, тут его автор волен выражать свое личное мнение. Ваше право – соглашаться с ним или спорить. Кому не интересен подобный жанр – добро пожаловать в сад! Вы там будете слушать новости. А мы здесь будем их обсуждать. Это специально для тех, кто "прочел первый абзац и бросил". Хай щастить вам у дорозі…

Мы живем в обществе, где определяющими являются отнюдь не категории добра и зла, порядочности и низости, справедливости и неправды. Польза и бесполезность – вот критерии, движущие большинством из нас. Лично мне это претит. Возможно, и Вам тоже. Но для многих окружающих нас людей это, к сожалению, норма. И об этом нам следует помнить.

Хочу привести здесь три примера, отталкиваясь от материалов сайта, публиковавшихся этой весной. Расположив их в хронологическом порядке и сверху вниз, как три ступени, ведущие по дороге, устланной благими намерениями – во благо результата (то бишь, пользы). А куда ведет эта дорога – общеизвестно…

Акцент первый – шулер. 1986 год. Четвертьфинал Кубка мира: Аргентина – Англия. Марадона забивает рукой, и гол засчитан.

Что произошло? Игрок сжульничал, и это прокатило. Не имея возможности забить гол по правилам, он эти правила нарушил. Рефери "прощелкал" одиознейшее нарушение, и восторжествовала несправедливость. Подчеркну: в данном конкретном эпизоде.

Зная характер Диего, наверное, наивно было бы рассчитывать на то, что он когда-либо раскается в содеянном. Гений и злодейство удивительным образом уживались в этом крепыше-сумасброде. По горячим же следам он назвал это "божьей рукой", надо думать, полагая, что именно таким образом Всевышний помог Аргентине. Или это он так отшутился?

С тех пор у Марадоны появилось изрядное количество недоброжелателей. Которое в нашей стране умножилось 4 года спустя. Когда вошедший во вкус Диего вновь пустил в ход свою "божественную" руку, защитив ею ворота от летевшего в них мяча в матче группового турнира Кубка мира с командой Лобановского. И вновь фокус удался!

Впрочем, это никак не противоречит тому, что автор (как, к слову, и большинство опрошенных официальным сайтом ФИФА) считает Марадону лучшим футболистом ХХ века. Да и не только прошлого, но сейчас речь не об этом. Просто отделим котлеты от мух. Сегодня мы говорим не о футбольных качествах – о человеческих.

Раньше, как болельщик Аргентины, я даже пытался… не оправдать, скорее объяснить его подлый поступок. Точно так же, как еще лет десять назад, будучи болельщиком "Черноморца" "отмазывал" гол рукой Матоса в ворота "Таврии". Сегодня мне проще: из болельщика я вырос в любителя Игры и потому могу называть вещи своими именами.

Это было банальное шулерство. В итоге Аргентина выиграла матч у Англии, а затем и Кубок мира. Марадоне будут вспоминать это всю оставшуюся жизнь. Но он не знает умных слов, он считает вас за козлов… И далее по тексту про того, кто лучше всех играет блюз.

Акцент второй – провокатор. 2006 год. Финал Кубка мира: Италия – Франция. Матерацци выводит из себя Зидана, и того удаляют, после того как он "взял на Одессу" обидчика.

Что произошло? Вот последняя, свежая версия от самого Марко. "Мы несколько раз сталкивались в штрафной. Он забил гол в первом тайме, и тренер попросил меня опекать его… После нашей третьей стычки я рассердился, а он сказал, что после матча отдаст мне свою футболку. Я ответил, что предпочту его сестру, а не футболку".

И получил от правильного пацана в дюндель. Репутация Матерацци общеизвестна, как именно он опекал Зидана, при желании, можно посмотреть в записи, но дело не в этом. Меня поразила реакция многих моих земляков. Для них антигероем стал дурак Зидан, который повелся на провокацию подлеца. То есть, мерзость а ля Марко – это в порядке вещей на поле, надо терпеть.

К счастью, не так считали даже многие итальянцы. О чем нам поведал недавно оскорбленный в лучших патриотических чувствах мерзавец.

"Зидана во Франции защищали, а меня терзали мои же соотечественники. Не могу назвать их настоящими итальянцами. Я патриот, всегда защищаю цвета своей страны. Их критика ранила меня сильнее всего после победы на чемпионате мира. Люди, которые видели, как я сравнял счет в финале ЧМ, должны целовать землю, по которой я ходил".

Если это патриотизм, то тогда еще больший смысл приобретает известная фраза о "последнем прибежище негодяя".

Если Марадона поспешил списать свой грех на провидение, то Матерацци, чей проступок был еще непригляднее, решил, что его вину смягчит, смикширует и затрет откровенный цинизм и переход в плоскость сомнительного юмора. Он написал книгу под названием "Что я на самом деле сказал Зидану", в которой дал 249 возможных "вариантов" фразы, "взбесившей" Зинедина.



Все вырученные от продажи книги средства Марко намерен был перечислить на счет ЮНИСЕФ. А вот это уже попахивает индульгенцией. Только ничего у него не вышло, судя по тому, что и 14 лет спустя мы слышим его жалобы на своих же болельщиков. И это, знаете ли, отрадно.

Потому что, в сравнении с Марадоной, он опустился еще ниже. Это уже была сознательная провокация лидера соперников. Не факт, что она преследовала целью именно удаление, но получилось идеально. В итоге Италия выиграла Кубок мира.

Акцент третий – уголовник. 2018 год. Финал Лиги чемпионов: "Реал" - "Ливерпуль". Рамос умышленно травмирует Салаха, оставшись безнаказанным.

Что произошло? Фактически испанец затянул руку соперника в клещи и повалил на землю. Или в единоборстве, уже падая на газон, потянул за собой соперника, плотно зажав его руку – да так, что вывихнул ему плечо. Выбирайте любую из версий. Так же, как и то, считать этот прием запрещенным болевым, или все-таки он есть в легитимном арсенале боевых единоборств.

Репутация Серхио также красноречиво говорит за себя. В данном случае, он ее успешно подтвердил. Физически выведя из строя главный козырь команды соперника, элементарным вопиющим членовредительством. И если у этого футбольного преступника найдутся волонтеры-адвокаты, то всем им закроет рот известный его коллега Джорджо Кьеллини.

Вот, что он говорит о Рамосе в своей автобиографии, отрывок из которой на днях приводился на сайте: "Он умеет сыграть важнейшую роль в больших матчах, причем его действия не поддаются логике, он способен нанести травму просто с какой-то дьявольской хитростью". Особо подчеркну, что итальянский центрбек говорит об этом с неподдельным восхищением.

"То, как он сделал это против Салаха, это просто шедевр. Он всегда подчеркивал, что это получилось непреднамеренно, зная, что падая так и не отпуская при этом руку соперника, в 9 из 10 случаев это может привести к перелому". Шедевр – ни много, ни мало!!!

Прошу заметить, что это вам далеко не бредни полуграмотного Марадоны. Человек с отличием окончил Туринский университет, получив степень магистра. В области экономики и коммерции, что абсолютно укладывается в схему. То есть, он знает, что говорит и почему. Это его сознательная оценка действий. Это его футбольное мировоззрение. Это его кредо и философия.

Совершенно не удивляет, что эти ноги растут из Италии. Страны, диктовавшей футбольному миру моду на махровый прагматизм, ради достижения цели оправдывающий любые средства. К примеру, именно здесь на тренировках впервые стали специально учить симуляциям. Синьор таки действительно знает толк в футбольных извращениях.

В данном случае, я бы назвал это уже уголовщиной. Грубо говоря, Рамос тупо вырубил лидера соперников. Согласитесь, это круче провокации. Это как откровенный разбой, в сравнении с кражей. В итоге "Реал" выиграл очередной Кубок чемпионов.

Три ступени вниз. Что дальше? Будут подкарауливать с кастетом перед выходом на поле? Здесь приведены лишь самые яркие примеры футбольной подлости на высочайшем состязательном уровне. Но этого добра хватает. Как и тех, для кого безнаказанная мерзость может послужить примером.

Отвратительнее всего то, что эти яркие цветы замечательно произрастают в благотворной для них атмосфере на плодородной почве прагматизма. Когда польза для команды важнее порядочности и справедливости. Когда результат важнее собственно игры. Когда молятся идолу – счету на табло, будучи готовыми принести ему в жертву все остальное.

А самое печальное то, что многие просто не захотят понять, о чем здесь идет речь. Или не смогут. Потому что главное для них, чтобы их команда выигрывала. Не суть важно, как. Так и живем…