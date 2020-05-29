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Акценты. Подлецу все к лицу?

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(5 голосов)

Как цель оправдывает средства в современном футболе

Акценты. Подлецу все к лицу?
Игорь Юрич Автор UA-Футбол

Давайте сразу договоримся: это блог – и, следовательно, тут его автор волен выражать свое личное мнение. Ваше право – соглашаться с ним или спорить. Кому не интересен подобный жанр – добро пожаловать в сад! Вы там будете слушать новости. А мы здесь будем их обсуждать. Это специально для тех, кто "прочел первый абзац и бросил". Хай щастить вам у дорозі…

Мы живем в обществе, где определяющими являются отнюдь не категории добра и зла, порядочности и низости, справедливости и неправды. Польза и бесполезность – вот критерии, движущие большинством из нас. Лично мне это претит. Возможно, и Вам тоже. Но для многих окружающих нас людей это, к сожалению, норма. И об этом нам следует помнить.

Хочу привести здесь три примера, отталкиваясь от материалов сайта, публиковавшихся этой весной. Расположив их в хронологическом порядке и сверху вниз, как три ступени, ведущие по дороге, устланной благими намерениями – во благо результата (то бишь, пользы). А куда ведет эта дорога – общеизвестно…

Акцент первый – шулер. 1986 год. Четвертьфинал Кубка мира: Аргентина – Англия. Марадона забивает рукой, и гол засчитан.

Что произошло? Игрок сжульничал, и это прокатило. Не имея возможности забить гол по правилам, он эти правила нарушил. Рефери "прощелкал" одиознейшее нарушение, и восторжествовала несправедливость. Подчеркну: в данном конкретном эпизоде.

Зная характер Диего, наверное, наивно было бы рассчитывать на то, что он когда-либо раскается в содеянном. Гений и злодейство удивительным образом уживались в этом крепыше-сумасброде. По горячим же следам он назвал это "божьей рукой", надо думать, полагая, что именно таким образом Всевышний помог Аргентине. Или это он так отшутился?

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С тех пор у Марадоны появилось изрядное количество недоброжелателей. Которое в нашей стране умножилось 4 года спустя. Когда вошедший во вкус Диего вновь пустил в ход свою "божественную" руку, защитив ею ворота от летевшего в них мяча в матче группового турнира Кубка мира с командой Лобановского. И вновь фокус удался!

Впрочем, это никак не противоречит тому, что автор (как, к слову, и большинство опрошенных официальным сайтом ФИФА) считает Марадону лучшим футболистом ХХ века. Да и не только прошлого, но сейчас речь не об этом. Просто отделим котлеты от мух. Сегодня мы говорим не о футбольных качествах – о человеческих.

Раньше, как болельщик Аргентины, я даже пытался… не оправдать, скорее объяснить его подлый поступок. Точно так же, как еще лет десять назад, будучи болельщиком "Черноморца" "отмазывал" гол рукой Матоса в ворота "Таврии". Сегодня мне проще: из болельщика я вырос в любителя Игры и потому могу называть вещи своими именами.

Это было банальное шулерство. В итоге Аргентина выиграла матч у Англии, а затем и Кубок мира. Марадоне будут вспоминать это всю оставшуюся жизнь. Но он не знает умных слов, он считает вас за козлов… И далее по тексту про того, кто лучше всех играет блюз.

Акцент второй – провокатор. 2006 год. Финал Кубка мира: Италия – Франция. Матерацци выводит из себя Зидана, и того удаляют, после того как он "взял на Одессу" обидчика.

Что произошло? Вот последняя, свежая версия от самого Марко. "Мы несколько раз сталкивались в штрафной. Он забил гол в первом тайме, и тренер попросил меня опекать его… После нашей третьей стычки я рассердился, а он сказал, что после матча отдаст мне свою футболку. Я ответил, что предпочту его сестру, а не футболку".

И получил от правильного пацана в дюндель. Репутация Матерацци общеизвестна, как именно он опекал Зидана, при желании, можно посмотреть в записи, но дело не в этом. Меня поразила реакция многих моих земляков. Для них антигероем стал дурак Зидан, который повелся на провокацию подлеца. То есть, мерзость а ля Марко – это в порядке вещей на поле, надо терпеть.

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К счастью, не так считали даже многие итальянцы. О чем нам поведал недавно оскорбленный в лучших патриотических чувствах мерзавец.

"Зидана во Франции защищали, а меня терзали мои же соотечественники. Не могу назвать их настоящими итальянцами. Я патриот, всегда защищаю цвета своей страны. Их критика ранила меня сильнее всего после победы на чемпионате мира. Люди, которые видели, как я сравнял счет в финале ЧМ, должны целовать землю, по которой я ходил".

Если это патриотизм, то тогда еще больший смысл приобретает известная фраза о "последнем прибежище негодяя".

Если Марадона поспешил списать свой грех на провидение, то Матерацци, чей проступок был еще непригляднее, решил, что его вину смягчит, смикширует и затрет откровенный цинизм и переход в плоскость сомнительного юмора. Он написал книгу под названием "Что я на самом деле сказал Зидану", в которой дал 249 возможных "вариантов" фразы, "взбесившей" Зинедина.

Все вырученные от продажи книги средства Марко намерен был перечислить на счет ЮНИСЕФ. А вот это уже попахивает индульгенцией. Только ничего у него не вышло, судя по тому, что и 14 лет спустя мы слышим его жалобы на своих же болельщиков. И это, знаете ли, отрадно.

Потому что, в сравнении с Марадоной, он опустился еще ниже. Это уже была сознательная провокация лидера соперников. Не факт, что она преследовала целью именно удаление, но получилось идеально. В итоге Италия выиграла Кубок мира.

Акцент третий – уголовник. 2018 год. Финал Лиги чемпионов: "Реал" - "Ливерпуль". Рамос умышленно травмирует Салаха, оставшись безнаказанным.

Что произошло? Фактически испанец затянул руку соперника в клещи и повалил на землю. Или в единоборстве, уже падая на газон, потянул за собой соперника, плотно зажав его руку – да так, что вывихнул ему плечо. Выбирайте любую из версий. Так же, как и то, считать этот прием запрещенным болевым, или все-таки он есть в легитимном арсенале боевых единоборств.

Репутация Серхио также красноречиво говорит за себя. В данном случае, он ее успешно подтвердил. Физически выведя из строя главный козырь команды соперника, элементарным вопиющим членовредительством. И если у этого футбольного преступника найдутся волонтеры-адвокаты, то всем им закроет рот известный его коллега Джорджо Кьеллини.

Вот, что он говорит о Рамосе в своей автобиографии, отрывок из которой на днях приводился на сайте: "Он умеет сыграть важнейшую роль в больших матчах, причем его действия не поддаются логике, он способен нанести травму просто с какой-то дьявольской хитростью". Особо подчеркну, что итальянский центрбек говорит об этом с неподдельным восхищением.

"То, как он сделал это против Салаха, это просто шедевр. Он всегда подчеркивал, что это получилось непреднамеренно, зная, что падая так и не отпуская при этом руку соперника, в 9 из 10 случаев это может привести к перелому". Шедевр – ни много, ни мало!!!

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Прошу заметить, что это вам далеко не бредни полуграмотного Марадоны. Человек с отличием окончил Туринский университет, получив степень магистра. В области экономики и коммерции, что абсолютно укладывается в схему. То есть, он знает, что говорит и почему. Это его сознательная оценка действий. Это его футбольное мировоззрение. Это его кредо и философия.

Совершенно не удивляет, что эти ноги растут из Италии. Страны, диктовавшей футбольному миру моду на махровый прагматизм, ради достижения цели оправдывающий любые средства. К примеру, именно здесь на тренировках впервые стали специально учить симуляциям. Синьор таки действительно знает толк в футбольных извращениях.

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В данном случае, я бы назвал это уже уголовщиной. Грубо говоря, Рамос тупо вырубил лидера соперников. Согласитесь, это круче провокации. Это как откровенный разбой, в сравнении с кражей. В итоге "Реал" выиграл очередной Кубок чемпионов.

Три ступени вниз. Что дальше? Будут подкарауливать с кастетом перед выходом на поле? Здесь приведены лишь самые яркие примеры футбольной подлости на высочайшем состязательном уровне. Но этого добра хватает. Как и тех, для кого безнаказанная мерзость может послужить примером.

Отвратительнее всего то, что эти яркие цветы замечательно произрастают в благотворной для них атмосфере на плодородной почве прагматизма. Когда польза для команды важнее порядочности и справедливости. Когда результат важнее собственно игры. Когда молятся идолу – счету на табло, будучи готовыми принести ему в жертву все остальное.

А самое печальное то, что многие просто не захотят понять, о чем здесь идет речь. Или не смогут. Потому что главное для них, чтобы их команда выигрывала. Не суть важно, как. Так и живем…

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В статье: Серхио Рамос Диего Марадона Марко Матерацци
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
29.05.2020 в 15:08
Как говорил когда-то советский комментатор Маслаченко : "Это всё маленькие футбольные хитрости". Увы, хитрости одних становятся трагедиями для других. Пусть Марадона и Великий футболист, для меня он, прежде всего, подлец. Что касается Рамоса, то я до сих пор не уверен, что у него вот прямо было желание руку сломать. Хотя, его адвокатом тоже быть не хочу, каждый для себя сам по своему воспринимает то, что увидел. Тем более, что "за него говорит его репутация"
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скарамуш (Одесса)
29.05.2020 в 15:28
Маслаченко говорил совершенно о другом. И уж он точно не спутал бы маленькую хитрость с большой подлостью. О своём личном восприятии поступка Рамоса я не говорю - исключительно ссылаюсь на авторитетного "специалиста". И только после этого даю ему определение.
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