Роналду опередил Месси и занял второе место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов года
Первое место за теннисистом
Журнал Forbes определил самых высокооплачиваемых спортсменов прошедшего года (с июня 2019-го по июня 2020-го). Учитывалась не только зарплата и бонусы, но и доходы от рекламы.
Первое место в списке занял Роджер Федерер, доход которого составил 106,3 миллиона долларов. Следом за ним два извечных конкурента - Роналду (105 млн) и Месси (104 млн). Первая десятка спортсменов выглядит следующим образом.
- Роджер Федерер (106,3 млн)
- Криштиану Роналду (105)
- Лионель Месси (104)
- Неймар (95,5)
- Леброн Джеймс (88,6)
- Стефен Карри (74,4)
- Кевин Дюрант (63,9)
- Тайгер Вудс (62,3)
- Кирк Казинс (60,5)
- Карсон Венц (59,1)
Что касается футболистов, то после Неймара идут Салах (35,1), Мбаппе (33,8) и Иньеста (29,6)
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