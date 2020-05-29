Роналду опередил Месси и занял второе место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов года

Журнал Forbes определил самых высокооплачиваемых спортсменов прошедшего года (с июня 2019-го по июня 2020-го). Учитывалась не только зарплата и бонусы, но и доходы от рекламы.

Первое место в списке занял Роджер Федерер, доход которого составил 106,3 миллиона долларов. Следом за ним два извечных конкурента - Роналду (105 млн) и Месси (104 млн). Первая десятка спортсменов выглядит следующим образом .

Роджер Федерер (106,3 млн) Криштиану Роналду (105) Лионель Месси (104) Неймар (95,5) Леброн Джеймс (88,6) Стефен Карри (74,4) Кевин Дюрант (63,9) Тайгер Вудс (62,3) Кирк Казинс (60,5) Карсон Венц (59,1)

Что касается футболистов, то после Неймара идут Салах (35,1), Мбаппе (33,8) и Иньеста (29,6)