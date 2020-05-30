Первое чемпионство Бразилии на фоне трагедии. Когда фатальной стала паховая грыжа

В древние времена футбольная Бразилия не была чем-то выдающимся. В ней жил окутанный легендами бомбардир Артур Фриденрайх, который стал первым символом борьбы с расизмом в спорте в стране (наполовину немец, наполовину бразило-африканец). Тогда в Южной Америке гегемоном был Уругвай, а его постоянным соперником – Аргентина. "Селесао" же конкурировала с Чили и Парагваем за третье место. Амбиций же бразильцам занимать не приходилось, и поэтому они взялись провести чемпионат Южной Америки в себя. Очевидно, что все это делалось с пафосом, иначе местные чиновники не могли, потому что считали свою страну доминатором региона.

Если чиновники грезили большой победой, то сами игроки сборной понимали, что даже второе место будет успехом. И Аргентина, и Уругвай, очевидно, были просто сильнее хозяев. Одного еще можно обойти, но не двух.

В итоге же победа была за Бразилией. Не принижая этого достижения, стоит вспомнить и трагический момент этой истории.

Участие в соревнованиях принимали четыре команды, тогда это было нормой. Формально у Парагвая еще были шансы стать пятым участником, но он был слишком бедным, чтобы оплатить расходы на такой экспириенс. К примеру, сборная Чили с этого чемпионата возвращалась домой 40 дней, потому что застряла рядом с Андами из-за снежных завалов железной дороги и, откровенно попрошайничая, была вынуждена на собственный риск царапаться через горы тропами лам.

Итак, Аргентина, Бразилия, Уругвай и Чили приняли участие в третьем розыгрыше чемпионата Южной Америки, в турнире 1919-го года. Хозяева разгромили чилийцев 6:0, а "селесте" победила "алби-селесте" 3:2. Уже на старте Уругвай, казалось, выполнил главную задачу.

Следующий тур для действующего чемпиона и лидера выглядел абсолютно проходным. Но на матч против Чили совет лидеров команды сделал только две замены в составе. Кстати, именно лидеры решали, кто будет играть. Если встретите где-то в исторических материалах упоминания о тренерах, то это бред. Тренерами тогда записывали одного из руководителей делегации, который заполнял официальный протокол. Именно поэтому в те времена частенько "тренерами" в двух соседних матчах фигурируют разные лица, а затем они вновь "меняют" друг друга.

Авторитеты в легком матче решили дать сыграть вратарю Роберто Чери. Основным был Кайетано Сапорити, легенда и здоровяк. Тогда ему было уже за тридцать, критический возраст упомянутых времен. А еще Сапорити сыграл за сборную уже 48 матчей, невероятное количество именно тогда. Поэтому ему дали отдохнуть. Чери же был вратарем "Пеньяроля" и имел прозвище "Поэт". На самом деле, стихов он не писал и литературой не увлекался. Его так назвали из-за привычки во время матча постоянно что-то ритмично бубнить себе под нос и таким образом поддерживать максимальную концентрацию. Этому голкиперу, который любил играть в белом свитере, когда все играли в темных, было 23 года. Хорошая карьера, несколько титулов, чемпион Уругвая. Дебют в сборной должен был быть еще одним успешным шагом, а стал дорогой на кладбище.

В одном из игровых моментов он во время резкого выхода на высокий мяч столкнулся с соперником. Игра переместилась к противоположным воротам, а голкипер лежал на траве. Замен тогда не было, и кто-то из партнеров вынужден был встать в ворота, Чери же отвезли в больницу, где диагностировали паховую грыжу, которая требовала срочного хирургического вмешательства. После операции улучшение состояния не произошло.

Матч против Чили "селесте" выиграла 2:0. В заключительной игре против Бразилии, которая таки смогла победить Аргентину 3:1, ставки были на чемпиона. Однако после стартовых 2:0 фаворит упустил победу, и игра завершилась со счетом 2:2.

Вот здесь Уругвай и проиграл титул. Команде стало известно, что шансы Роберто Чери выжить стремительно шли вниз. Сейчас это выглядит дикостью, но тогда все было иначе, в медицине тоже. Стоит вспомнить пример богатого и супер-популярного Гарри Гудини, который умрет на несколькими годами позже, или Джаспера "Джека" Дэниэлса, основателя известной марки виски (умер в 1911-м). Оба случая являются дикостью для наших реалий, обычные травмы, но это взгляд из других времен.

Бразильские врачи не говорили откровенно, что вратарь обречен. Но после посещения больницы лидеры сборной Уругвая сами поняли, что происходит.

А впереди был дополнительный матч супер-финала. Он оказался удивительным для того времени – ни одного гола за 120 минут. После этого решили играть еще два экстра-тайма по 15 минут. В случае ничьей пришлось бы проводить еще один поединок. Однако на 122-й Артур Фриденрайх таки забил, и хозяева удержали победу. Первое чемпионство было добыто 29-го мая 1919-го!

Говорят, что после финала и всех публичных празднований, главных звезд сборной, одновременно автора гола и его ассистента, Фриденрайха и Неко, забрали на большой банкет к губернатору штата. Пили и гуляли, говорили победоносные вещи и уже глубокой ночью футболисты вышли из имения чиновника. Трамваи, их привычный транспорт, уже не ходили. Пересчет наличных дал триумфаторам неутешительный вывод – ехать не удастся, по огромному городу им придется идти. За это их торсида называла позже игроков той команды "богами, которые ходят пешком"

На следующий день, 30-го июня, не стало Чери.

1-го июня Аргентина и Бразилия сыграли довольно странный товарищеский матч – "Кубок Роберто Чери". Хозяева надели форму сборной Уругвая, а "алби-селесте" – футболки "Пеньяроля", клуба Чери. Матч закончился со счетом 3:3, все собранные за билеты деньги передали семье покойного, а трофей – в музей "Пеньяроля".

Впоследствии несколько лет в чемпионате Уругвая выступал клуб "Роберто Чери".

Победа же Бразилии стала для местного футбола первым шагом ко всем будущим достижениям.