"Вряд ли в ближайшие года кто-то сможет его превзойти". Бразилец Роналдо назвал лучшего игрока мира
Догадались о ком речь?
Бразильский футболист Роналдо назвал, кто по его мнению сейчас лучший футболист в мире.
"Конечно же, Месси. Он настоящий талант. Вряд ли в ближайшие годы появится кто-то, кто сможет его превзойти. К его уровню не поднимутся еще лет 30.
Еще мне очень нравятся Салах, Азар и Неймар. Не могу не сказать о Мбаппе. У него огромная скорость, техника на высоком уровне и он идельно бьет двумя ногами", - заявил экс-форвард сборной Бразилии.
Самые внимательные могли обратить внимание, что пятерку лучших не вошел Криштиану Роналду.
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Комментарии (3)
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СашаXM (Хмельницкий)
01.06.2020 в 23:04
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ПетроФ (Луцьк)
01.06.2020 в 22:59
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Red_Cat (Салоники)
01.06.2020 в 22:30
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