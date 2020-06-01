"Вряд ли в ближайшие года кто-то сможет его превзойти". Бразилец Роналдо назвал лучшего игрока мира

Бразильский футболист Роналдо назвал, кто по его мнению сейчас лучший футболист в мире.

"Конечно же, Месси. Он настоящий талант. Вряд ли в ближайшие годы появится кто-то, кто сможет его превзойти. К его уровню не поднимутся еще лет 30.

Еще мне очень нравятся Салах, Азар и Неймар. Не могу не сказать о Мбаппе. У него огромная скорость, техника на высоком уровне и он идельно бьет двумя ногами", - заявил экс-форвард сборной Бразилии.

Читайте также Месси и Криштиану проигнорированы: Моуриньо назвал лучшего футболиста в истории

Самые внимательные могли обратить внимание, что пятерку лучших не вошел Криштиану Роналду.