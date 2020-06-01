  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

"Вряд ли в ближайшие года кто-то сможет его превзойти". Бразилец Роналдо назвал лучшего игрока мира

Общие новости
(1 голосов)

Догадались о ком речь?

"Вряд ли в ближайшие года кто-то сможет его превзойти". Бразилец Роналдо назвал лучшего игрока мира
UA-Футбол
Новина українською

Бразильский футболист Роналдо назвал, кто по его мнению сейчас лучший футболист в мире.

"Конечно же, Месси. Он настоящий талант. Вряд ли в ближайшие годы появится кто-то, кто сможет его превзойти. К его уровню не поднимутся еще лет 30.

Еще мне очень нравятся Салах, Азар и Неймар. Не могу не сказать о Мбаппе. У него огромная скорость, техника на высоком уровне и он идельно бьет двумя ногами", - заявил экс-форвард сборной Бразилии.

Читайте такжеМесси и Криштиану проигнорированы: Моуриньо назвал лучшего футболиста в истории

Самые внимательные могли обратить внимание, что пятерку лучших не вошел Криштиану Роналду.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Роналдо Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
СашаXM (Хмельницкий)
01.06.2020 в 23:04
просто карлика подымать в тепличных - это тренд, а вот за КриРо что-то ляпнуть начнут поносить того и много стараются обойти эту тему ) но кто реально понимает в футболе знает кто №1 ...... остальным читать данную статью )))
Ответить
0
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
01.06.2020 в 22:59
30 це перебір. а за 10 реально. якщо Мбаппе не зазвідиться, і навчиться не тільки забивати але і буде грати на команду.
Ответить
0
0
avatar
Red_Cat (Салоники)
01.06.2020 в 22:30
Это точно ua-football?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...