Electronic Arts заработали 1,5 млрд за 2020-й год на продаже карточек в FIFA 20
Пандемия помогла разработчикам заработать рекордную сумму
Стало известно, сколько Electronic Arts зарабатывают на режиме Ultimate Team в футбольном симуляторе FIFA.
Выручка от этого режима исходит за счет микротранзакций - игроки покупают наборы карточек с реальными футболистами.
Финансовый аналитик Даниель Ахмад подсчитал выручку Electronic Arts от Ultimate Team за последние 6 лет:
- 2020 – 1,49 млрд долларов
- 2019 – 1,37 млрд долларов
- 2018 – 1,18 млрд долларов
- 2017 – 775 млн долларов
- 2016 – 660 млн долларов
- 2015 – 587 млн долларов
Примечательно, что этот год принес разработчикам рекордную сумму - практически 1,5 млрд долларов. Наверняка, такой успех связан с пандемией коронавируса, а именно с паузой во всем мировом футболе.
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