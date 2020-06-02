  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Electronic Arts заработали 1,5 млрд за 2020-й год на продаже карточек в FIFA 20

Общие новости
(1 голосов)

Пандемия помогла разработчикам заработать рекордную сумму

Electronic Arts заработали 1,5 млрд за 2020-й год на продаже карточек в FIFA 20
Новина українською

Стало известно, сколько Electronic Arts зарабатывают на режиме Ultimate Team в футбольном симуляторе FIFA.

Выручка от этого режима исходит за счет микротранзакций - игроки покупают наборы карточек с реальными футболистами.

Финансовый аналитик Даниель Ахмад подсчитал выручку Electronic Arts от Ultimate Team за последние 6 лет:

  • 2020 – 1,49 млрд долларов
  • 2019 – 1,37 млрд долларов
  • 2018 – 1,18 млрд долларов
  • 2017 – 775 млн долларов
  • 2016 – 660 млн долларов
  • 2015 – 587 млн долларов

Примечательно, что этот год принес разработчикам рекордную сумму - практически 1,5 млрд долларов. Наверняка, такой успех связан с пандемией коронавируса, а именно с паузой во всем мировом футболе.

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...