Electronic Arts заработали 1,5 млрд за 2020-й год на продаже карточек в FIFA 20

Стало известно, сколько Electronic Arts зарабатывают на режиме Ultimate Team в футбольном симуляторе FIFA.

Выручка от этого режима исходит за счет микротранзакций - игроки покупают наборы карточек с реальными футболистами.

Финансовый аналитик Даниель Ахмад подсчитал выручку Electronic Arts от Ultimate Team за последние 6 лет:

2020 – 1,49 млрд долларов

2019 – 1,37 млрд долларов

2018 – 1,18 млрд долларов

2017 – 775 млн долларов

2016 – 660 млн долларов

2015 – 587 млн долларов

Примечательно, что этот год принес разработчикам рекордную сумму - практически 1,5 млрд долларов. Наверняка, такой успех связан с пандемией коронавируса, а именно с паузой во всем мировом футболе.