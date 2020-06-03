Карпаты ушли на карантин, Реал съехал с Бернабеу. Главные новости за 2 июня

Пожалуй, главная новость вторника. Еще с выходных пресса писала о массовом заражении игроков и персонала Карпат на Covid-19, и вот информацию подтвердили официально. Все тренировки уже отменены, больные ушли на самоизоляцию. Карантин продлится минимум две недели. Уже объявлено, что две следующие игры "Карпат" против "Ворсклы" и "Днепра-1" не состоятся. При этом "Львы" через свой официальный сайт попросили УПЛ не прекращать соревнования и выразили надежду, что еще доиграют сезон-2019/20.

Так решили подписчики Ua-Football в Telegram, которых, видимо, впечатлил дубль Марлоса в противостоянии с "Динамо", принесший "Шахтеру" победу (3:1). Второе место в голосовании занял атакующий хавбек "Днепра-1" Сергей Булеца, оформивший гол плюс пас в матче с "Олимпиком" (3:1). Третье место досталось киперу "Десны" Евгению Пасту, на счету которого отбитый пенальти в поединке против "Колоса" (2:0).

Mundo Deportivo утверждает, что в УЕФА хотят закончить текущие розыгрыши ЛЧ и ЛЕ в формате "финала восьми", а все игры пройдут в Лиссабоне. При этом начиная с четвертьфиналов команды будут определять победителя в одной, а не двух встречах, как обычно. Кроме Лиссабона рассматриваются варианты с проведением матчей в Мадриде и Мюнхене. Ожидается, что финальное решение будет принято 17 июня.

Несмотря на затянувшиеся переговоры по новому контракту и спекуляции в прессе, Марк-Андре Тер Штеген не собирается покидать "Барсу". Об этом он сам заявил в интервью Kicker. По словам голкипера, в Каталонии комфортно и ему самому, и его семье, и это для него приоритет. Касательно переговоров по контракту, то они, по его словам, возобновятся после спада эпидемии коронавируса.

Флорентино Перес объявил, что концовку сезона команда отыграет на "Альфредо Ди Стефано", где в обычное время выступает "Кастилья". Этот стадион вмещает лишь 6 тысяч зрителей, но какая разница, если трибуны все равно пустые? "Бернабеу", тем временем, планируется реконструировать - в частности, на арене хотят построить выдвижную крышу за полмиллиарда евро.

Встреча пройдет 6 июня на НСК "Олимпийский", о чем уже сообщил официальный сайт "Горняков". Таким образом, команда Луиша Каштру проведет второй кряду матч на крупнейшей арене Украины - в предыдущем туре "Шахтер" на НСК обыграл "Динамо" (3:1). В условиях пандемии УПЛ все больше напоминает открытое первенство столицы.