Карпаты ушли на карантин, Реал съехал с Бернабеу. Главные новости за 2 июня
Ua-Футбол собрал самое важное в мире спорта за вторник, 2 июня.
"Карпаты" ушли на двухнедельный карантин. В клубе 25 зараженных
Пожалуй, главная новость вторника. Еще с выходных пресса писала о массовом заражении игроков и персонала Карпат на Covid-19, и вот информацию подтвердили официально. Все тренировки уже отменены, больные ушли на самоизоляцию. Карантин продлится минимум две недели. Уже объявлено, что две следующие игры "Карпат" против "Ворсклы" и "Днепра-1" не состоятся. При этом "Львы" через свой официальный сайт попросили УПЛ не прекращать соревнования и выразили надежду, что еще доиграют сезон-2019/20.
Марлос - лучший игрок 24-го тура УПЛ
Так решили подписчики Ua-Football в Telegram, которых, видимо, впечатлил дубль Марлоса в противостоянии с "Динамо", принесший "Шахтеру" победу (3:1). Второе место в голосовании занял атакующий хавбек "Днепра-1" Сергей Булеца, оформивший гол плюс пас в матче с "Олимпиком" (3:1). Третье место досталось киперу "Десны" Евгению Пасту, на счету которого отбитый пенальти в поединке против "Колоса" (2:0).
Еврокубки могут доиграть в новом формате
Mundo Deportivo утверждает, что в УЕФА хотят закончить текущие розыгрыши ЛЧ и ЛЕ в формате "финала восьми", а все игры пройдут в Лиссабоне. При этом начиная с четвертьфиналов команды будут определять победителя в одной, а не двух встречах, как обычно. Кроме Лиссабона рассматриваются варианты с проведением матчей в Мадриде и Мюнхене. Ожидается, что финальное решение будет принято 17 июня.
Тер Штеген остается в "Барселоне"
Несмотря на затянувшиеся переговоры по новому контракту и спекуляции в прессе, Марк-Андре Тер Штеген не собирается покидать "Барсу". Об этом он сам заявил в интервью Kicker. По словам голкипера, в Каталонии комфортно и ему самому, и его семье, и это для него приоритет. Касательно переговоров по контракту, то они, по его словам, возобновятся после спада эпидемии коронавируса.
"Реал" съезжает с "Сантьяго Бернабеу" до конца сезона
Флорентино Перес объявил, что концовку сезона команда отыграет на "Альфредо Ди Стефано", где в обычное время выступает "Кастилья". Этот стадион вмещает лишь 6 тысяч зрителей, но какая разница, если трибуны все равно пустые? "Бернабеу", тем временем, планируется реконструировать - в частности, на арене хотят построить выдвижную крышу за полмиллиарда евро.
"Десна" примет "Шахтер" в Киеве
Встреча пройдет 6 июня на НСК "Олимпийский", о чем уже сообщил официальный сайт "Горняков". Таким образом, команда Луиша Каштру проведет второй кряду матч на крупнейшей арене Украины - в предыдущем туре "Шахтер" на НСК обыграл "Динамо" (3:1). В условиях пандемии УПЛ все больше напоминает открытое первенство столицы.
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