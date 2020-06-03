Дело Джорджа Флойда: ФИФА и УЕФА выступили с официальными заявлениями

ФИФА и УЕФА выступили с заявлениями о поведении футболистов в связи с массовыми протестами в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

В ФИФА напомнили, что неоднократно заявляли о своей решительной борьбе против расизма и любой дискриминации.

Недавно [ФИФА] усилила свои собственные дисциплинарные правила, чтобы помочь искоренить такое поведение. Сама ФИФА продвигает множество антирасистских кампаний, которые часто содержат антирасистские послание на матчах, организованных под нашей эгидой. Применение правил игры, принятых IFAB, остается за организаторами соревнований, которые должны руководствоваться здравым смыслом и учитывать контекст вокруг события.

Президент ФИФА Джанни Инфантино на эту тему высказался отдельно:

Чтобы избежать сомнений: в турнире ФИФА недавние демонстрации игроков в матчах Бундеслиги заслуживают аплодисментов, а не наказаний. Надо сказать «нет» расизму в любой форме, «нет» насилию в любой его форме.

"Скажем "Нет" расизму", - написала и официальная страница УЕФА в Твиттере. Притом у сообщения есть хэштег #BlackLivesMatter (жизнь черных имеет значения) и #BlackoutTuesday (черный вторник), а также #JusticeForGeorgeFloyd (правосудие для Джорджа Флойда).

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Накануне Немецкий футбольный союз начал расследование в отношении жестов игроков Санчо, Тюрама и Маккенна, посвященным убийству Флойда. Санчо за демонстрацию майки с надписью «правосудие для Джорджа Флойда» получил желтую карточку.

Скандал вокруг смерти чернокожего Джорджа Флойда 25 мая вспыхнул в США накануне. Полиция города Миннеаполис задерживала его, когда продавец магазина заподозрил, что человек рассчитывался поддельной 20-долларовой банкнотой.

Флойд оказывал сопротивление при задержании. Полицейский повалил его на землю и прижал коленом шею. В таком положении продержал Джорджа больше 7 минут. Флойд скончался в больнице. А видеозаписи, на которых он неоднократно говорил, что не может дышать, быстро распространялись в СМИ. В Миннеаполисе, а затем в целом по США начались протесты, вылившиеся в столкновения с полицией.