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Дайджест: Роналду убил паука в девятке ворот, пожертвование 500 игроков АПЛ и тигровая форма Реала

Общие новости
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Яркие свежие футбольные моменты – соскучились?

Дайджест: Роналду убил паука в девятке ворот, пожертвование 500 игроков АПЛ и тигровая форма Реала
Новина українською

"Практиковаться для совершенства, чувствовать себя сильнее". По сути, лидер "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду раскрыл секрет своей отличной физической формы. Форвард поделился в своем Instagram видео с тренировки "бьянконери" – во время отработки ударов, вратарь был вынужден капитулировать… и вот тот мелкий незаметный паук в девятке тоже. Итальянские СМИ сообщают, что CR7 прибыл на сессию на 4 часа раньше положенного, чтобы позаниматься индивидуально.

Появилось изображение футболки из домашнего комплекта мадридского "Реала" на сезон-2020/21. Основной цвет традиционный – белый. Можно заметить несколько необычных элементов розового оттенка – полоски по бокам и "тигровый" принт на рукавах.

Игроки всех 20 клубов АПЛ пожертвовали свои футболки с автографами в поддержку Национальной службы здравоохранения Англии (NHS). Джерси 500 игроков будут разыграны на платформе Ebay. Все желающие смогут принять участие в розыгрыше за взнос в размере 5 фунтов. Победители будут выбраны случайно 1 июля. Все вырученные средства пойдут в фонды NHS.

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В статье: Криштиану Роналду Реал (Мадрид) АПЛ Дайджест форма ebay
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