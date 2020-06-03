Шок Бартеза: ровно 23 года назад Роберто Карлос забил гол, которым заставил исследовать физику
Знаменитый гол бразильца
3 июня 1997 года на стадионе "Жерлан" в Лионе состоялось товарищеское соревнование – участие в нем приняли национальные сборные Франции, Англии, Бразилии и Италии.
В дебютном поединке турнира хозяева принимали бразильцев и уже в середине первого тайма южноамериканцы заработали стандарт на сумасшедшем расстоянии от ворот Фабьена Бартеза. Роберто Карлос задал мячу невероятную траекторию: сфера обогнула стенку, казалось бы, летела мимо рамки, но в последний момент резко сменила направление и ошеломила французского вратаря.
"Триколор" сравняли счет, матч завершился со счетом 1:1, победителем турнира стала Англия – ведь мало кто помнит результат спарринга? У всех нас в памяти пушка Роберто.
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