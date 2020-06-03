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Шок Бартеза: ровно 23 года назад Роберто Карлос забил гол, которым заставил исследовать физику

Общие новости
(3 голосов)

Знаменитый гол бразильца

Шок Бартеза: ровно 23 года назад Роберто Карлос забил гол, которым заставил исследовать физику
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3 июня 1997 года на стадионе "Жерлан" в Лионе состоялось товарищеское соревнование – участие в нем приняли национальные сборные Франции, Англии, Бразилии и Италии.

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В дебютном поединке турнира хозяева принимали бразильцев и уже в середине первого тайма южноамериканцы заработали стандарт на сумасшедшем расстоянии от ворот Фабьена Бартеза. Роберто Карлос задал мячу невероятную траекторию: сфера обогнула стенку, казалось бы, летела мимо рамки, но в последний момент резко сменила направление и ошеломила французского вратаря.

Шок Бартеза: ровно 23 года назад Роберто Карлос забил гол, которым заставил исследовать физику - изображение 1

"Триколор" сравняли счет, матч завершился со счетом 1:1, победителем турнира стала Англия – ведь мало кто помнит результат спарринга? У всех нас в памяти пушка Роберто.

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В статье: Бразилия Франция Роберто Карлос
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Комментарии (2)
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Astor Astor (Одесса)
03.06.2020 в 18:18
Гол красивый, но описание какое-то тупое. Как будто это не футбольный сайт, а скажем для гламурных барышень, которые о резаных ударах никогда не слышали и подобных штрафных не видели.
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ukatan (Харьковская обл.)
03.06.2020 в 19:46
Вот ТАКИХ штрафных? Когда мяч облетает стоящего крайним в стенке игрока на расстоянии в полтора метра и мяч попадает все же в ворота? Бросьте ссылочку на еще хотя бы один ТАКОЙ резаный удар и нанесенный с такой же силой.
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