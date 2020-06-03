Финал Кубка Венгрии. Мезекевешд с украинцем в основе уступил Гонведу

Сегодня состоялся финал Кубка Венгрии. Туда пробились "Гонвед" и "Мезёкёвешд", в составе которого выступают сразу четверо украинцев. Все они оказались в заявке поединка, но только один вышел в основе. И вообще, кроме Андрея Нестерова, никто из украинцев (а это Шандор Вайда, Михаил Месхи, Даниил Рябенко) не появлялся на поле.

Победа осталась за "Гонведом", который в чемпионате отстает от "Мезёкёвешда" на восемь очков. В первом тайме в промежутке между 30-й и 40-й минутами команды обменялись голами, а после перерыва Джордже Камбер вывел "Гонвед" вперед. И уже до финального свистка команда, которая в полуфинале одолела "Фехервар" Ивана Петряка, отыграться не смогла.

Для "Гонведа" это восьмой трофей Кубка Венгрии и первый за последние одиннадцать лет.

Финал Кубка Венгрии

"Гонвед" - "Мезёкёвешд" 2:1

Голы: Иван Ловрич 33, Джордже Камбер 56 - Ласло Пекар 37