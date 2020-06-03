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Бомбонера опередила Энфилд: Названы самые атмосферные стадионы мира

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Есть с чем поспорить

Бомбонера опередила Энфилд: Названы самые атмосферные стадионы мира
UA-Футбол
Новина українською

Авторитетное издание France Football составил список наиболее атмфосферных стадионов мира.

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Первое место заняла арена "Бока Хуниорс" - "Бомбонера". В тройке также разместились "Энфлилд" и "Сигнал Идуна Парк". Приводим вашему вниманию первую десятку списка:

Бомбонера ("Бока Хуниорс")

Энфилд ("Ливерпуль")

Сигнал Идуна Парк ("Боруссия Д")

Райко Митич ("Црвена Звезда")

Селтик Парк ("Селтик")

Монументаль ("Ривер Плейт")

Водафон-Парк ("Бешикташ")

Караискакис ("Олимпиакос")

Сан-Мамес ("Атлетик")

Маракана ("Фламенго")

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В статье: стадион "Сигнал Идуна Парк" Энфилд Бомбонера
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