Бомбонера опередила Энфилд: Названы самые атмосферные стадионы мира
Есть с чем поспорить
Авторитетное издание France Football составил список наиболее атмфосферных стадионов мира.
Первое место заняла арена "Бока Хуниорс" - "Бомбонера". В тройке также разместились "Энфлилд" и "Сигнал Идуна Парк". Приводим вашему вниманию первую десятку списка:
Бомбонера ("Бока Хуниорс")
Энфилд ("Ливерпуль")
Сигнал Идуна Парк ("Боруссия Д")
Райко Митич ("Црвена Звезда")
Селтик Парк ("Селтик")
Монументаль ("Ривер Плейт")
Водафон-Парк ("Бешикташ")
Караискакис ("Олимпиакос")
Сан-Мамес ("Атлетик")
Маракана ("Фламенго")
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