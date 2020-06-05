Официально: Криштиану Роналду – первый футболист-миллиардер
Девять нулей на счету плюс единица перед ними – Месси остается только повторить
Нападающий туринского "Ювентуса" и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду стал долларовым миллиардером – об этом сообщает Forbes.
35-летний Роналду стал первым футболистом, чье состояние превысило показатель в 1 миллиард долларов. Отметим, что Криштиану – третий спортсмен, которому удалось достичь такой отметки в финансовых показателях. Ранее это уже удалось гольфисту Тайгеру Вудсу (2009 год) и боксеру Флойду Мейвезеру (2017).
650 миллионов долларов – это зарплата португальца. Остальные деньги приходятся на трудовые договоры со спонсорами.
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Источник:Forbes
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