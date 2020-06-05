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Официально: Криштиану Роналду – первый футболист-миллиардер

Общие новости
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Девять нулей на счету плюс единица перед ними – Месси остается только повторить

Официально: Криштиану Роналду – первый футболист-миллиардер
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Нападающий туринского "Ювентуса" и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду стал долларовым миллиардером – об этом сообщает Forbes.

35-летний Роналду стал первым футболистом, чье состояние превысило показатель в 1 миллиард долларов. Отметим, что Криштиану – третий спортсмен, которому удалось достичь такой отметки в финансовых показателях. Ранее это уже удалось гольфисту Тайгеру Вудсу (2009 год) и боксеру Флойду Мейвезеру (2017).

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650 миллионов долларов – это зарплата португальца. Остальные деньги приходятся на трудовые договоры со спонсорами.

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В статье: Криштиану Роналду forbes
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Источник:
Forbes

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