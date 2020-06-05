Агент Реброва: Можем рассмотреть предложение киевского Динамо

Шандор Варга, агент главного тренера венгерского "Ференцвароша" Сергея Реброва, прокомментировал информацию об интересе "Динамо" (Киев) к специалисту.

"Действительно, кроме киевского "Динамо" претендентами на Сергея Реброва называются ещё несколько клубов, в том числе из Англии, Саудовской Аравии, Китая. Уже несколько раз выходил на связь президент "Фенербахче". В Турции хорошо его помнят, он там играл, они следят за тренерскими успехами Реброва.

У Сергея Реброва действующий контракт с "Ференцварошем" ещё на три года. Он счастлив в Будапеште, рядом с ним его семья, и клуб тоже доволен его работой. В Венгрии победили коронавирус, возобновился футбол, на стадионы приходят болельщики.

Сейчас Сергей Станиславович борется с командой за очередной чемпионский титул. В прошлом сезоне спустя 15 лет он вернул команду в еврокубки. Она была в шаге от выхода из группы в Лиге Европы. Сергей чувствует себя в этой команде хорошо и покидать её не собирается. Впрочем, в тренерской карьере никогда нельзя далеко на будущее загадывать. И нам приятно, что к его услугам есть интерес.

Предложение от "Динамо"? Его не было, но мы вежливые люди и можем его рассмотреть, как и любое другое предложение. Что касается "Динамо", то ни я, ни Сергей не теряем связи с его родным клубом, мы поддерживаем отношения с семьёй Суркисов. В феврале я был в Киеве на матче "Динамо", мы общались, виделись с Леонидом Буряком", — приводит слова Варги Meta-ratings.com.ua.