Овации Милевскому, пушечный выстрел Нойка. Динамо Брест не заметило Минск. ВИДЕО
Динамо Брест - Минск ⋉ 6:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 06.06.2020 ⋇ чемпионат Беларуси на UA-Футбол
Чемпионат Беларуси. 12-й тур
"Динамо" (Брест) - ФК "Минск" 6:1
Голы: Габи Кики (27), Нойок (49), Гордейчук (64), Лаптев (71), Савицкий (74, 82) - Евдокимов (6)
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