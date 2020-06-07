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Овации Милевскому, пушечный выстрел Нойка. Динамо Брест не заметило Минск. ВИДЕО

Общие новости
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Динамо Брест - Минск ⋉ 6:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 06.06.2020 ⋇ чемпионат Беларуси на UA-Футбол

Овации Милевскому, пушечный выстрел Нойка. Динамо Брест не заметило Минск. ВИДЕО
Новина українською

Чемпионат Беларуси. 12-й тур
"Динамо" (Брест) - ФК "Минск" 6:1
Голы: Габи Кики (27), Нойок (49), Гордейчук (64), Лаптев (71), Савицкий (74, 82) - Евдокимов (6)

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В статье: Артем Милевский Евгений Хачериди Александр Нойок Дмитрий Рыжук чемпионат Беларуси Динамо (Брест) ФК Минск
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