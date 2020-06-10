Праздник Папы Карло: выдающемуся итальянскому специалисту Анчелотти сегодня исполняется 61 год
Заслужил уважение к себе и в родной Италии, и во Франции, и в Англии с Испанией
10 июня 1959 года в итальянской коммуне Реджоло родился итальянский футболист и тренер Карло Анчелотти. Во времена своей славной карьеры игрока Карло выступал на позиции хавбека в "Парме", "Роме", "Милане" и сборной Италии.
Анчелотти – трехкратный победитель Лиги чемпионов и единственный тренер в истории футбола, который выигрывал со своими командами в высших дивизионах чемпионатов Италии ("Милан"), Англии ("Челси"), Франции ("ПСЖ") и Германии ("Бавария"). С мадридским "Реалом" специалист также стал обладателем Кубка Испании.
В 2019 году Карло покинул "Наполи" и возглавил "Эвертон".
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