Праздник Папы Карло: выдающемуся итальянскому специалисту Анчелотти сегодня исполняется 61 год

10 июня 1959 года в итальянской коммуне Реджоло родился итальянский футболист и тренер Карло Анчелотти. Во времена своей славной карьеры игрока Карло выступал на позиции хавбека в "Парме", "Роме", "Милане" и сборной Италии.

Анчелотти – трехкратный победитель Лиги чемпионов и единственный тренер в истории футбола, который выигрывал со своими командами в высших дивизионах чемпионатов Италии ("Милан"), Англии ("Челси"), Франции ("ПСЖ") и Германии ("Бавария"). С мадридским "Реалом" специалист также стал обладателем Кубка Испании.

В 2019 году Карло покинул "Наполи" и возглавил "Эвертон".