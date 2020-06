Дайджест: новая форма Баварии, лого Kappa и реакция комментаторов на дубль 41-летнего форварда

"Бавария" официально представила новую домашнюю форму – экипировка выполнена в традиционном для клуба красном цвете с белыми полосами по бокам. Техническим партнером "немецкой машины" осталась компания Adidas. Мюнхенцы сегодня впервые сыграют в новой форме в матче Кубка Германии против "Айнтрахта".

Der #FCBayern ist meine Familie. ????



Werde auch Du Teil der FC Bayern Familie und hol dir das neue Heimtrikot 20/21 von @adidasfootball➡ https://t.co/nk1doxQMCv#MiaSanMia #packmas pic.twitter.com/F4CCiP8m4I — FC Bayern München (@FCBayern) June 10, 2020

Shirt Alert: Adidas have released the new Bayern Munich home kit for the 2020-21 season



What do you think? #FCBayern pic.twitter.com/DICm3V6XTT — Classic Football Shirts (@classicshirts) June 10, 2020

our new home jersey! very happy to be part of the @FCBayern family. check out our new home kit by @adidasfootball ????⚽️???? https://t.co/ztI5peV7VR pic.twitter.com/l3yoI1tXcI — Manuel Neuer (@Manuel_Neuer) June 10, 2020

Итальянский производитель и поставщик спортивной одежды Kappa с опозданием (другие компании сделали это на старте пандемии), но все же видоизменил свой логотип, чтобы поддержать следование правилам социального дистанцирования.

Kappa change logo to support social distancing message pic.twitter.com/vkiUefPNL2 — Weskido West®???????? (@Weskido) June 9, 2020

41-летний южнокорейский форвард "Чонбук Хендэ Моторс" Ли Дон Гук отметился дублем в поединке с "Сеулом" – его команда одержала победу со счетом 1:4. Синхронная реакция комментаторов – бесценна.

