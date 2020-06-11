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Семь месяцев без зарплаты: в Катаре новый скандал со стадионами к ЧМ-2022

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Рабочие негодуют.

Семь месяцев без зарплаты: в Катаре новый скандал со стадионами к ЧМ-2022
Новина українською

В Катаре снова беда с нарушением прав человека. На этот раз пострадали строители, возводящие стадион "Аль-Байт", который будет принимать матчи чемпионата мира-2022.

Как сообщает Amnesty International, беднягам не выплачивают зарплату в полном объеме с ноября прошлого года. За последние семь месяцев они несколько раз получали небольшой процент от оклада. Сумма задолженностей колеблется в районе от 1,9 до 14,5 тысяч евро.

Строительством занимается компания Qatar Meta Coats. По задумке авторов проекта, 60-тысячный стадион "Аль-Байт" будет напоминать огромный шатер и станет символом местной бедуинской культуры. Но сотни трудовых мигрантов из Африки и юго-восточной Азии возвышенные планы арабов не интересуют. Им банально нечего есть.

"Мы спрашиваем о зарплате каждый день, но начальство говорит, что у них кончились деньги", - рассказал Amnesty International один из строителей.

В организации уверены, что Министерство труда Катара, равно как и ФИФА, знают о проблеме. Тем более, что в июле 2019-го международные организации уже обращались к катарским властям с требованием разобраться в ситуации. Тогда Qatar Meta Coats была отстранена от всех проектов, но ее вернули после перепродажи другому собственнику. В Amnesty International подозревают, что сделка могла быть фиктивной.

Напомним, чемпионат мира в Катаре должен состояться с 21 ноября по 18 декабря 2022-го.

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В статье: ФИФА ЧМ-2022 Катар
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