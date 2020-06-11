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Месси и Роналду вошли в список лучших спортсменов 21-го века по версии Marca

Общие новости
(1 голосов)

Первую строчку занял пловец Майкл Фелпс

Месси и Роналду вошли в список лучших спортсменов 21-го века по версии Marca
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Испанское издание Marca представило рейтинг лучших спортсменов по итогам XXI века.

В топ-10 попали двое футболистов — аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который занял седьмое место и португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (10-е).

Лучшим признан 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс. Второе место занял многократный чемпион мира и победитель Олимпийских игр по бегу Усэйн Болт. В первую тройку также вошёл 20-кратный победитель турниров из серии "Большого шлема" теннисист Роджер Федерер.

Топ-10 лучших спортсменов XXI века по версии Marca выглядит так:

1. Майкл Фелпс (плавание)
2. Усэйн Болт (бег)
3. Роджер Федерер (теннис)
4. Рафаэль Надаль (теннис)
5. Коби Брайант (баскетбол)
6. Тайгер Вудс (гольф)
7. Лионель Месси (футбол)
8. Льюис Хэмилтон (автогонки)
9. Валентино Росси (мотогонки)
10. Криштиану Роналду (футбол)

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В статье: Лионель Месси Усэйн Болт Роджер Федерер Усейн Болт Майкл Фелпс
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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
11.06.2020 в 17:19
"Испанское издание Marca представило рейтинг лучших спортсменов по итогам XXI века." Они это серьёзно? Ого, как время то быстро пролетело. Это ж сколько мне сейчас?
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