ФИФА разрешит игрокам выступать за три клуба, а трансферное окно может быть открыто до завершения сезона

ФИФА, чтобы немного помочь клубам во время коронавирусного кризиса, решила ввести некоторые изменения в правила. Все они - временные.

Во-первых, футболистам будет разрешено быть зарегистрированными в трех разных клубах на протяжении одного сезона. Ранее, они могли выступать лишь за две команды.

А футбольным ассоциациям будет разрешено открыть летнее трансферное окно 2020/21 еще до фактического окончания этого сезона. Однако, лишь при соблюдении несколько правил.

