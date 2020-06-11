ФИФА разрешит игрокам выступать за три клуба, а трансферное окно может быть открыто до завершения сезона
Временные изменения
ФИФА, чтобы немного помочь клубам во время коронавирусного кризиса, решила ввести некоторые изменения в правила. Все они - временные.
Во-первых, футболистам будет разрешено быть зарегистрированными в трех разных клубах на протяжении одного сезона. Ранее, они могли выступать лишь за две команды.
А футбольным ассоциациям будет разрешено открыть летнее трансферное окно 2020/21 еще до фактического окончания этого сезона. Однако, лишь при соблюдении несколько правил.
FIFA provides further guidance on COVID-19 football regulatory issues:— FIFA Media (@fifamedia) June 11, 2020
https://t.co/LuBzfhafsQ pic.twitter.com/WwTvBxTRRk
Напомним, что ранее ФИФА дала разрешение клубам краткосрочно продлевать контракты с игроками.