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ФИФА разрешит игрокам выступать за три клуба, а трансферное окно может быть открыто до завершения сезона

Общие новости
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Временные изменения

ФИФА разрешит игрокам выступать за три клуба, а трансферное окно может быть открыто до завершения сезона
UA-Футбол
Новина українською

ФИФА, чтобы немного помочь клубам во время коронавирусного кризиса, решила ввести некоторые изменения в правила. Все они - временные.

Во-первых, футболистам будет разрешено быть зарегистрированными в трех разных клубах на протяжении одного сезона. Ранее, они могли выступать лишь за две команды.

А футбольным ассоциациям будет разрешено открыть летнее трансферное окно 2020/21 еще до фактического окончания этого сезона. Однако, лишь при соблюдении несколько правил.

Напомним, что ранее ФИФА дала разрешение клубам краткосрочно продлевать контракты с игроками.

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В статье: FIFA коронавирус
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Источник:
FIFA
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