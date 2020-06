Дайджест: шум на трибунах, шедевры Месси на тренировке, Руни в детстве и сорняки на Альянц Арене

Пресс-служба "Барселоны" поделилась в Твиттере видео прекрасного гола капитана команды Лионеля Месси на тренировочном занятии. После паса партнера аргентинец в касание отправил снаряд по дуге прямо за шиворот голкиперу. Посмотрите также второй фрагмент: даже попадание Месси в перекладину выглядит более эффектно, чем голы некоторых футболистов.

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни отреагировал на возобновление АПЛ – англичанин опубликовал свое детское фото в Instagram и подписал его: "Когда понимаешь, что футбол вернется на следующей неделе".

На домашнем стадионе мюнхенской "Баварии" взошли сорняки. Растения пробились сквозь бетонные ступеньки на одном из секторов, как сообщает Bild: "Если болельщикам разрешат вернуться на арену, то им сначала нужно добраться до своих мест".

Ла Лига уже заполнила трибуны виртуальными CGI-фанатами и "включила" шум трибун от EA Sports. Разработчик игр записывал звук настоящих стадионов, чтобы встроить его в FIFA, но теперь все сработало наоборот: симулятор помогает озвучить реальные трансляции. В АПЛ планируют последовать примеру испанцев.

