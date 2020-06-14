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Маурисио Почеттино о новом клубе: Это вопрос на миллион долларов

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Аргентинский специалист поделился мыслями насчет своего будущего

Маурисио Почеттино о новом клубе: Это вопрос на миллион долларов
Новина українською

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о своем будущем месте работы.

"Это вопрос на миллион долларов, и я спрашиваю своего помощника каждый день (смеется): когда мы вернемся, в какой клуб?

Великий Хорхе Гриффа говорил, когда мне было 16 или 17 лет: "Маурисио, футбол будет направлять тебя туда, куда он хочет, а не туда, куда хочешь ты. Доверься и делай все, что нужно, чтобы встретить подготовленным решение, которое футбол примет".

Думаю, самое главное быть готовым и открытым к тому моменту, когда футбол решит, куда меня направить", – рассказал Маурисио Почеттино.

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В статье: Маурисио Почеттино
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Источник:
Cope
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