Маурисио Почеттино о новом клубе: Это вопрос на миллион долларов
Аргентинский специалист поделился мыслями насчет своего будущего
Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о своем будущем месте работы.
"Это вопрос на миллион долларов, и я спрашиваю своего помощника каждый день (смеется): когда мы вернемся, в какой клуб?
Великий Хорхе Гриффа говорил, когда мне было 16 или 17 лет: "Маурисио, футбол будет направлять тебя туда, куда он хочет, а не туда, куда хочешь ты. Доверься и делай все, что нужно, чтобы встретить подготовленным решение, которое футбол примет".
Думаю, самое главное быть готовым и открытым к тому моменту, когда футбол решит, куда меня направить", – рассказал Маурисио Почеттино.
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Источник:Cope
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