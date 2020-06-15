Пора заканчивать. Форвард Базеля неудачно вернулся на поле после операции на мозге

Матч Кубка Швейцарии между "Базелем" и "Лозанной" едва не закончился трагедией. Все из-за одного плохого решения.

Рикки Ван Волфсвинкель предпринял еще одну попытку вернуться на поле после того, как год назад у него обнаружили аневризму мозга. Голландец перенес операцию и вроде бы чувствовал себя хорошо. Тренеры рискнули выпустить его на 67-й минуте встречи, но уже на 106-й форварда поменяли - у него возобновились тревожные симптомы.

Это уже вторая неудачная попытка Ван Волфсвинкеля вернуться в футбол - в феврале он уже выходил на замену, и тогда его тоже хватило на считанные минуты.

По информации De Telegraaf, в этот раз все было очень серьезно - в мозг футболиста перестал в нужном объеме поступать кислород, и это могло обернуться бедой. Сейчас Рикки в больнице, получает помощь. Очевидно, что с футболом для него покончено.

У 31-летнего Ван Волфсвинкеля была приличная карьера - он забил 45 голов в 88 матчах за "Спортинг"; 35 голов в 80 матчах за "Утрехт"; 30 голов в 76 матчах за "Базель"; 31 гол в 72 матчах за "Витесс"; играл за "Норвич", "Бетис", "Сент-Этьен"; провел 2 матча за сборную Нидерландов.