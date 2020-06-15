"Я чуть не обмочился, когда увидел Роналдо". Экс-форвард МЮ вспоминает матч с Интером

Энди Коул, который играл в составе "МЮ", поделился своими эмоциями от игры против "Интера" в конце прошлого века.

"Мы играли против "Интера" в сезоне 1998/99. В туннеле я увидел Роналдо. Не буду скрывать, я чуть не обмочился. За ним я наблюдал годами. Я думал, что это безумие, что буду играть против таких игроков.

Современные дети могут и не знать, кто такой Роналдо. Если бы не травмы, то он бы постоянно получал Золотые Мячи и забил бы миллион голов. Бразилец был совершенным игроком", - цитирует Коула Goal.

Отметим, что за карьеру Роналдо получил два Золотых Мяча (1997, 2002), а забил не миллион голов, а 442.