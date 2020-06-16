Дайджест: капитуляция голкипера, ностальгия Лукаса Моуры и травматичная тренировка Челси
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Много ли вы знаете успешных ходов на свидании с голкипером? Аккуратно покатить мяч мимо в угол, перекинуть по дуге или убрать на замахе? Прошлый век! Этот парень просто деморализовал голкипера своими выходками накоротке.
RIP to this goalkeeper. ???????????? pic.twitter.com/dvOtvyXSxu— Footy Humour (@FootyHumour) June 15, 2020
Что снится хавбеку "Тоттенхэма" Лукасу Моуре? Очевидно, что хет-трик в ворота "Аякса" в рамках полуфинала ЛЧ 2018/19. Бразильский исполнитель "шпор" спит, есть и даже играет в карты вместе с мячом, которым он расстроил футболистов нидерландского гранда. Даже кепку ему нашел…
Lucas Moura takes his Ajax hat-trick matchball everywhere ???? pic.twitter.com/OovgXLnsPJ— B/R Football (@brfootball) June 15, 2020
Такими темпами, Фрэнк Лэмпард может не досчитаться игроков перед возобновлением АПЛ – Оливье Жиру и Рубен Лофтус-Чик действовали крайне неуклюже в простых условиях тренировки.
Hoy no era el día de GIROUD ????????♂️???? pic.twitter.com/gqD0M9UG6z— ChiringuitoChampions (@chirichampions) June 14, 2020
Gotta hurt, @Rubey_LCheek! ???????? pic.twitter.com/SD1VLvnxvk— Chelsea FC (at ????) (@ChelseaFC) June 15, 2020
Бонус: прекрасная комбинация из женского футзала.
This free kick routine is genius pic.twitter.com/Web6UdZPdK— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) June 16, 2020
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