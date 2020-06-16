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Дайджест: капитуляция голкипера, ностальгия Лукаса Моуры и травматичная тренировка Челси

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Яркие свежие футбольные моменты

Дайджест: капитуляция голкипера, ностальгия Лукаса Моуры и травматичная тренировка Челси
Новина українською

Много ли вы знаете успешных ходов на свидании с голкипером? Аккуратно покатить мяч мимо в угол, перекинуть по дуге или убрать на замахе? Прошлый век! Этот парень просто деморализовал голкипера своими выходками накоротке.

Что снится хавбеку "Тоттенхэма" Лукасу Моуре? Очевидно, что хет-трик в ворота "Аякса" в рамках полуфинала ЛЧ 2018/19. Бразильский исполнитель "шпор" спит, есть и даже играет в карты вместе с мячом, которым он расстроил футболистов нидерландского гранда. Даже кепку ему нашел

Такими темпами, Фрэнк Лэмпард может не досчитаться игроков перед возобновлением АПЛ – Оливье Жиру и Рубен Лофтус-Чик действовали крайне неуклюже в простых условиях тренировки.

Бонус: прекрасная комбинация из женского футзала.

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В статье: Оливье Жиру Лукас Моура Челси (Лондон) Рубен Лофтус-Чик Дайджест
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