Ребров вновь привел Ференцварош к победе в чемпионате Венгрии
Во второй раз подряд
"Ференварош", руководимый украинским тренером Сергеем Ребровым, официально стал чемпионом Венгрии.
За три тура до конца сезона, "Фради" опережают "Фехервар" на 14 пунктов. Данный титул стал для "Ференцвароша" вторым подряд. Оба раза коллективом руководил Ребров.
Отметим, что также в составе команды выступают сразу несколько украинцев - полузащитник Александр Зубков и защитник Игорь Харатин. На счету первого 10 голов и 11 голевых в 39-ти играх за команду.
WE ARE THE CHAMPIONS! #fradi #ftc #ferencvaros pic.twitter.com/Z6DTSrJHA2— Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) June 16, 2020
Также следует сказать, что уже в следующем сезоне Ребров может возглавить другую команду. Сейчас в его услугах заинтересован турецкий гранд.