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Ребров вновь привел Ференцварош к победе в чемпионате Венгрии

Общие новости
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Во второй раз подряд

Ребров вновь привел Ференцварош к победе в чемпионате Венгрии
UA-Футбол
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"Ференварош", руководимый украинским тренером Сергеем Ребровым, официально стал чемпионом Венгрии.

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За три тура до конца сезона, "Фради" опережают "Фехервар" на 14 пунктов. Данный титул стал для "Ференцвароша" вторым подряд. Оба раза коллективом руководил Ребров.

Отметим, что также в составе команды выступают сразу несколько украинцев - полузащитник Александр Зубков и защитник Игорь Харатин. На счету первого 10 голов и 11 голевых в 39-ти играх за команду.

Также следует сказать, что уже в следующем сезоне Ребров может возглавить другую команду. Сейчас в его услугах заинтересован турецкий гранд.

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В статье: Сергей Ребров Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
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