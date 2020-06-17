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Фанатов не устроила игра команды? Во время матча с участием Хайдука на поле упала сигнальная ракета

Общие новости
(1 голосов)

Давайте разбираться

Фанатов не устроила игра команды? Во время матча с участием Хайдука на поле упала сигнальная ракета
Новина українською

Вчера, 16 июня, "Хайдук" уступил в домашних стенах "Вараждину" со счетом 2:3.

Даже в условиях малого количества зрителей, болельщики хозяев сумели продемонстрировать своей команде, что подобное развитие событий их крайне не устраивает: на поле упала сигнальная ракета.

"Хайдук" находится на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Хорватии – команду из Сплита опережают "Риека" (на 1 очко) и "Динамо" из Загреба (на 17 пунктов).

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В статье: Хайдук (Сплит)
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Комментарии (1)
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Hanter44 (Baburka)
17.06.2020 в 09:58
Подача подобного материала без соответствующего комментария,это сигнал о безнаказанности для тех упоротых фанатов,кто возможно,будет не согласен с результатами на наших стадионах.
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