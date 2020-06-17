Фанатов не устроила игра команды? Во время матча с участием Хайдука на поле упала сигнальная ракета
Давайте разбираться
Вчера, 16 июня, "Хайдук" уступил в домашних стенах "Вараждину" со счетом 2:3.
Даже в условиях малого количества зрителей, болельщики хозяев сумели продемонстрировать своей команде, что подобное развитие событий их крайне не устраивает: на поле упала сигнальная ракета.
74 GOOOOOOOOOOOOL!— HNK Hajduk Split (@hajduk) June 16, 2020
Mijo Caktaš! #Hajduk - Varaždin 2:3!#AjmoBijeliAle #HajVar pic.twitter.com/UQgghUx0Wb
"Хайдук" находится на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Хорватии – команду из Сплита опережают "Риека" (на 1 очко) и "Динамо" из Загреба (на 17 пунктов).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Hanter44 (Baburka)
17.06.2020 в 09:58
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...