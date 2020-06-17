Фанатов не устроила игра команды? Во время матча с участием Хайдука на поле упала сигнальная ракета

Вчера, 16 июня, "Хайдук" уступил в домашних стенах "Вараждину" со счетом 2:3.

Даже в условиях малого количества зрителей, болельщики хозяев сумели продемонстрировать своей команде, что подобное развитие событий их крайне не устраивает: на поле упала сигнальная ракета.

"Хайдук" находится на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Хорватии – команду из Сплита опережают "Риека" (на 1 очко) и "Динамо" из Загреба (на 17 пунктов).