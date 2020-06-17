Дайджест: гол дня от Барсы, фанаты Фради, соло Асенсио, ролик от Стерлинга и сарказм в адрес Месси
Яркие свежие футбольные моменты – сегодня у нас очень насыщенный выпуск
Почти в каждом Твиттере футбольного клуба вы найдете рубрику под названием "Гол дня". Пресс-служба "Барселоны" сегодня опубликовала потрясающее взятие ворот в исполнении Ривалдо – просто взгляните на этот выверенный выстрел через себя.
G⚽️AL OF THE DAY!— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 17, 2020
????????@RIVALDOOFICIAL loves a good bicycle kick pic.twitter.com/R2sqPDpqMp
Вчера "Ференцварош" Сергея Реброва оформил чемпионство в Венгрии – фанаты сходили с ума от счастья:
Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио на тренировке "сливочных" обошел партнеров, словно манекенов. Приятная головная боль для Зидана, ведь Асенсио появлялся в последний раз на поле в официальных матчах еще в мае прошлого года.
Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг поделился видео в поддержку темнокожих. В рамках ролика к нему присоединились Гари Линекер, Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен, Джейдон Санчо, Кевин Де Брюйне, Венсан Компани, Гаэль Клиши и Давид Алаба – спортсмены обсуждают расовое неравенство. Видео завершают слова Стерлинга: "Я никогда не устану быть черным".
#TimeForChange pic.twitter.com/6hieFrFnbB— Raheem Sterling (@sterling7) June 16, 2020
Итальянский журналист Танкреди Палмери в саркастичном ключе прокомментировал дриблинг Месси: "Я надеюсь, что Ла Лига предоставит психологическую помощь этим игрокам. Боже, Лео, помилуй их".
I hope Liga is offering psychological assistance to those bullied players.— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) June 17, 2020
Shame on you Messi, have mercy on them pic.twitter.com/LqwiHCegG3
Сегодня капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон празднует день рождения. Берите пример с Хендо – оставайтесь такими же спокойными, как англичанин во время провокаций от Диего Косты.
Happy Birthday Hendo ❤️ pic.twitter.com/lEGFx8zRvQ— The Redmen TV (@TheRedmenTV) June 17, 2020
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