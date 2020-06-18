В ночь с 18 на 19 июня пройдет первая презентация FIFA 21
Онлайн-стрим EA Play начнется сегодня ночью в 2:00
Официальный твиттер EA SPORTS сообщил, о том, что в ночь с 18-го на 19-е июня пройдет первая презентация новой части футбольного симулятора FIFA 21.
Лозунг анимационного тизера новой FIFA - "Почувствуй следующий уровень".
Cтрим EA Play начнётся 19 июня в 2:00.
June 18 ????— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) June 17, 2020
EA PLAY LIVE ????
Next Level #FIFA21 ????
4 PM PST | 12 AM UK https://t.co/fMI1rdauYA pic.twitter.com/98Yfvl0AhW
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zago21
18.06.2020 в 15:50
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