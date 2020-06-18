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В ночь с 18 на 19 июня пройдет первая презентация FIFA 21

Общие новости
(1 голосов)

Онлайн-стрим EA Play начнется сегодня ночью в 2:00

В ночь с 18 на 19 июня пройдет первая презентация FIFA 21
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Официальный твиттер EA SPORTS сообщил, о том, что в ночь с 18-го на 19-е июня пройдет первая презентация новой части футбольного симулятора FIFA 21.

Лозунг анимационного тизера новой FIFA - "Почувствуй следующий уровень".

Cтрим EA Play начнётся 19 июня в 2:00.

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В статье: FIFA
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Комментарии (0)
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zago21
18.06.2020 в 15:50
Бетс2К. к о м ( Ввести в адресную строчку ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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