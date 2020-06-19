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Еще один вундеркинд? Кузен Холанда подписал контракт с чемпионом Норвегии

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Парню прочат славную карьеру

Еще один вундеркинд? Кузен Холанда подписал контракт с чемпионом Норвегии
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Эрлинг Холанд за год из талантливого молодого игрока превратился в настоящую звезду. Еще бы - забив восемь голов в Лиге Чемпионов за "Зальцбург", зимой он перешел в "Боруссию" и продолжил забивать в Бундеслиге с такой же регулярностью, как и в Австрии.

Но оказывается, Эрлинг не один действующий футболист в своей семье (напомним, его отец тоже поиграл на довольно приличном уровне). У Холанда есть кузен - Альберт Браут Тьяланд. Ему 16. Как и Эрлинг, он играет на позиции форварда. СМИ отмечают, что Альберт обладает теми же свойствами, что его звездный родственник - у него есть скорость, сила и атлетизм.

Как и Эрлинг, Тьяланд учился в академии клуба "Брюне" во втором дивизионе чемпионата Норвегии. Он регулярно принимал участие в тренировках первой команды, а в феврале дебютировал в основе в товарищеском поединке.

Как и Холанд, он продолжит свою карьеру в составе чемпиона Норвегии - "Мольде". Сам Альберт отмечает, что его новый клуб - замечательное место для прогресса. Он признался, что говорил с кузеном по поводу трансфера, но решение о переходе принимал сам.

Добавим, что Холанд перед тем как переехать в Австрию сыграл за "Мольде" 50 матчей, в которых забил 20 голов. Поэтому Тьяланду есть на кого равняться.

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В статье: Мольде Эрлинг Холанд
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