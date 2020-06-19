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Белградское дерби между Партизаном и Црвеной Звездой спровоцировало новую вспышку COVID-19 в Черногории

Общие новости
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Сербия банально рядом

Белградское дерби между Партизаном и Црвеной Звездой спровоцировало новую вспышку COVID-19 в Черногории
Новина українською

Полуфинал Кубка Сербии между "Партизаном" и "Црвеной Звездой" прошел на заполненном болельщиками стадионе и стал причиной новой вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 в соседней Черногории.

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Издание Blic сообщает, что новые заболевшие были выявлены среди людей, которые отправились в Белград на "Вечное дерби". Директор клиники в Подгорице Евто Еракович обвинил их в безответственности.

В течение 42 дней в Черногории не было зарегистрировано ни одного нового случая заболевания, но 14 июня картина изменилась. Добавим, что на белградском дерби присутствовало 16 тысяч фанатов. О социальном дистанцировании, естественно, речи не шло.

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В статье: Партизан (Белград) Црвена Звезда (Белград) коронавирус
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Источник:
blic

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