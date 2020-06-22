Лудогорец в девятый раз подряд стал чемпионом Болгарии

В матче 27-го тура первенства Болгарии "Лудогорец" обыграл клуб "Берое" и гарантировал себе чемпионский титул. Встреча состоялась в Разграде на стадионе "Лудогорец Арена".

Отметим, что гости открыли счет в середине первого тайма: на 28-й минуте Алиун Фаль расстроил хозяев. Правда, на 60-й минуте "Лудогорец" восстановил паритет усилиями Каули, а через несколько минут Тчибота забил победный гол.

С 65 очками "Лудогорец" стал недосягаемым для преследователей – таким образом, команда стала чемпионом Болгарии в 9-й раз. "ЦСКА" и "Левски" брали золотые медали 31 и 26 раз соответственно.