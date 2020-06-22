Лудогорец в девятый раз подряд стал чемпионом Болгарии
Немного напоминает ситуацию в Германии и Франции
В матче 27-го тура первенства Болгарии "Лудогорец" обыграл клуб "Берое" и гарантировал себе чемпионский титул. Встреча состоялась в Разграде на стадионе "Лудогорец Арена".
Отметим, что гости открыли счет в середине первого тайма: на 28-й минуте Алиун Фаль расстроил хозяев. Правда, на 60-й минуте "Лудогорец" восстановил паритет усилиями Каули, а через несколько минут Тчибота забил победный гол.
???? Full time. Victory for Ludogorets with 2:1 #Ludogorets #Beroe #LudogoretsBeroe pic.twitter.com/I4g0TA1dUb— PFC Ludogorets 1945 (@Ludogorets1945) June 21, 2020
С 65 очками "Лудогорец" стал недосягаемым для преследователей – таким образом, команда стала чемпионом Болгарии в 9-й раз. "ЦСКА" и "Левски" брали золотые медали 31 и 26 раз соответственно.