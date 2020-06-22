Динамо Загреб Йовичевича досрочно стало чемпионом Хорватии

В Хорватии досрочно опредилился победитель чемпионата - титул завоевало "Динамо" из Загреба. Руководит коллективом хорошо знакомый украинскому зрителю Игор Йовичевич.

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В 29-м туре команде удалось сыграть вничью с "Горицей". Таким образом, отрыв от ближайшего преследователя теперь составляет 19 пунктов. Осталось провести лишь шесть туров.

DINAMO JE MATEMATIČKI OSIGURAO NASLOV PRVAKA HRVATSKE! #dinamozagreb pic.twitter.com/zX7XtSoBAX — GNK Dinamo (@gnkdinamo) June 21, 2020

Для "Динамо" титул стал 20-м в их истории (не считая трофеев, добытих в Югославии). За последние 14 сезонов клуб из Загреба сразу 13 раз становился чемпионом Хорватии.