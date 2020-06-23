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Счастливый день для французского футбола: сегодня день рождения отмечают Зидан, Виейра и Тигана

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Счастливый день для французского футбола: сегодня день рождения отмечают Зидан, Виейра и Тигана
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23 июня, но в разные года, родились сразу три бывших футболиста национальной сборной Франции.

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Зинедин Язид Зидан появился на свет в 1972 году в Марселе. Он начал свою карьеру в "Канне", позже выступал за "Бордо", но именно "Ювентус" и "Реал" сделали француза известным. В составе туринского и мадридского грандов Зизу выиграл 12 трофеев.

Жан Амаду Тигана родился в 1955 году. Он выступал за "Тулон", "Лион", "Бордо" и "Марсель". С 1980 по 1988 год защищал цвета сборной Франции.

"Мой талант даже близко нельзя поставить рядом с умениями Мишеля Платини и Алена Жиресса. Но то, чем меня не наделила природа, я с успехом компенсировал своим трудолюбием", – эти слова Жана Тигана во многом характеризуют его футбольную карьеру.

Патрик Донале Виейра родился в 1976 году. Вместе с Зиданом стал чемпионом мира 1998 года и чемпионом Европы 2000 года. Получил широкую известность, будучи игроком лондонского "Арсенала" в период с 1996 по 2005 год.

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В статье: Патрик Виейра Зинедин Зидан Жан Тигана
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