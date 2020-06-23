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Диего, ты пьян? Марадона стянул с себя бриджи во время танца с девушкой

Общие новости
(1 голосов)

Испанский стыд

Диего, ты пьян? Марадона стянул с себя бриджи во время танца с девушкой
Новина українською

Бывший аргентинский футболист, а сейчас главный тренер клуба "Химнасия и Эсгрима" Диего Марадона в очередной раз отметился странным поведением.

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В Интернете набирает популярность видео, на котором видно, как Диего отдыхает в компании друзей и танцует с девушкой. В какой-то момент 59-летний Марадона решил удивить товарищей и стянуть с себя бриджи, оголив пятую точку.

Марадона возглавил "Химнасию" в сентябре 2019 года. Во время карьеры футболиста он выступал за "Бока Хуниорс", "Барселону", "Наполи" и "Севилью" и "Ньюэллс Олд Бойз".

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В статье: Диего Марадона
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Комментарии (1)
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Dr. House (Подолье)
23.06.2020 в 13:20
Что со старого кокаинщика взять?
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