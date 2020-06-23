Диего, ты пьян? Марадона стянул с себя бриджи во время танца с девушкой

Бывший аргентинский футболист, а сейчас главный тренер клуба "Химнасия и Эсгрима" Диего Марадона в очередной раз отметился странным поведением.

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В Интернете набирает популярность видео, на котором видно, как Диего отдыхает в компании друзей и танцует с девушкой. В какой-то момент 59-летний Марадона решил удивить товарищей и стянуть с себя бриджи, оголив пятую точку.

Una pena este Maradona, no se cuida y no le cuidan. pic.twitter.com/yfzEGU0qh5 — Gustavo Fretes GEF (@poharoysa) June 22, 2020

Марадона возглавил "Химнасию" в сентябре 2019 года. Во время карьеры футболиста он выступал за "Бока Хуниорс", "Барселону", "Наполи" и "Севилью" и "Ньюэллс Олд Бойз".