30 лет назад состоялся громкий скандал - Райкард дважды плюнул в Феллера на Чемпионате Мира

В истории Чемпионатов Мира было достаточно некрасивых, гнусных и просто неспортивных моментов. Один из таких случился 24-го июня 1990-го года.

Уже в матче 1/8 финала встретились две мощные сборные - Германии и Нидерландов. Итоговую победу первых мало кто обсуждал. Все внимание было притянуту к конфликту между Райкардом и Феллером.

Сначала голландский футболист грубо сфолил против соперника, за что получил желтую карточку. В отместку за это он плюнул в волосы лидера сборной Германии.

On the same day as Argentina dispatched Brazil it was another heavyweight clash in the San Siro...One of the games of the tournament ..red cards as Rijkaard gobs on Voller's perm...the hopeless Dutch go home losing 2-1...#Italia90 pic.twitter.com/b6x4gpBkel