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АЕК Чигринского, доигрывая матч ввосьмером, выходит в финал кубка Греции

Общие новости
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Матч - настоящий триллер

АЕК Чигринского, доигрывая матч ввосьмером, выходит в финал кубка Греции
UA-Футбол
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"АЕК", цвета которого защищает Дмитрий Чигринский, пробился в финал кубка Греции. Однако их встреча с "Арисом" была очень трудной.

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После победы в первой игре со счетом 2:1, они всю игру проигрывали 1:0. За две минуты до конца основного времени "Арис" забил второй, но в следующей атаке счет стал равен по сумме двух матчей.

Дальше - больше. Собрав волю в кулак, на 102-й минуте "АЕК" делат счет 2:2, который их полностью устраивал. Основная феерия началась в самом конце. За четыре минуты сразу три игрока хозяев заработали по второму горчичнику, заставив их доигрывать матч ввосьмером. Однако у "Ариса" был очень мало времени для исправления ситуация.

Как итог - "АЕК" выходит в финал кубка Греции пятый сезон подряд. Чигринский отыграл полные 120 минут.

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В статье: Дмитрий Чигринский АЕК (Афины) Арис (Греция)
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