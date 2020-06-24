АЕК Чигринского, доигрывая матч ввосьмером, выходит в финал кубка Греции
Матч - настоящий триллер
"АЕК", цвета которого защищает Дмитрий Чигринский, пробился в финал кубка Греции. Однако их встреча с "Арисом" была очень трудной.
После победы в первой игре со счетом 2:1, они всю игру проигрывали 1:0. За две минуты до конца основного времени "Арис" забил второй, но в следующей атаке счет стал равен по сумме двух матчей.
Дальше - больше. Собрав волю в кулак, на 102-й минуте "АЕК" делат счет 2:2, который их полностью устраивал. Основная феерия началась в самом конце. За четыре минуты сразу три игрока хозяев заработали по второму горчичнику, заставив их доигрывать матч ввосьмером. Однако у "Ариса" был очень мало времени для исправления ситуация.
Как итог - "АЕК" выходит в финал кубка Греции пятый сезон подряд. Чигринский отыграл полные 120 минут.
Λήξη της παράτασης: Άρης – ΑΕΚ 2-2. Σε συνδυασμό με το 2-1 του πρώτου αγώνα η ΑΕΚ παίρνει την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου για πέμπτη διαδοχική χρονιά!!!#arisaek #aekfc #aekfcseason2019_20 #aekfamily #greekcup #semi_final pic.twitter.com/ZWtgXkLXwz— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) June 24, 2020