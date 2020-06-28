Ровно 8 лет назад Супер-Марио вывел Италию в финал Евро-2012

28-го июня 2012-го года на Национальном стадионе в Варшаве прошел полуфинал чемпионата Европы между сборными Италии и Германии.

Итальянцы тогда победили со счетом 2:1, а дублем отметился форвард Марио Балотелли. "Супер-Марио" забил два красивых мяча в ворота голкипера немцев Мануэля Нойера.

Первый гол Бало

Второй гол Бало

Также Марио подарил футбольному миру эффектное празднование, которое разлетелось по интернету на тысячи мемов.