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Ровно 8 лет назад Супер-Марио вывел Италию в финал Евро-2012

Общие новости
(3 голосов)

В этот день в 2012-м году Балотелли оформил дубль в ворота сборной Германии

Ровно 8 лет назад Супер-Марио вывел Италию в финал Евро-2012
Новина українською

28-го июня 2012-го года на Национальном стадионе в Варшаве прошел полуфинал чемпионата Европы между сборными Италии и Германии.

Итальянцы тогда победили со счетом 2:1, а дублем отметился форвард Марио Балотелли. "Супер-Марио" забил два красивых мяча в ворота голкипера немцев Мануэля Нойера.

Первый гол Бало

Ровно 8 лет назад Супер-Марио вывел Италию в финал Евро-2012 - изображение 1

Второй гол Бало

Ровно 8 лет назад Супер-Марио вывел Италию в финал Евро-2012 - изображение 2

Также Марио подарил футбольному миру эффектное празднование, которое разлетелось по интернету на тысячи мемов.

Ровно 8 лет назад Супер-Марио вывел Италию в финал Евро-2012 - изображение 3

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В статье: Марио Балотелли Евро 2012 сборная Италии Сборная Германии
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Комментарии (4)
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winter (Berlin)
28.06.2020 в 17:34
Власне після цього успішного року, почалися проблеми в нього, проблеми скоріше внутрішнього характеру, а не спортивні
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чави инеста (Краматорск)
28.06.2020 в 17:31
Не обманывайте молодежь. Единственный Супер-Марио это Марио Баслер, а вы лепите приставку "Супер" к любому Марио.
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royalstas (Вінниця)
28.06.2020 в 17:17
Краще б він Рівне вивів в УПЛ)
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winter (Berlin)
28.06.2020 в 17:15
Рівно
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