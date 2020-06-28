Ровно 8 лет назад Супер-Марио вывел Италию в финал Евро-2012
В этот день в 2012-м году Балотелли оформил дубль в ворота сборной Германии
28-го июня 2012-го года на Национальном стадионе в Варшаве прошел полуфинал чемпионата Европы между сборными Италии и Германии.
Итальянцы тогда победили со счетом 2:1, а дублем отметился форвард Марио Балотелли. "Супер-Марио" забил два красивых мяча в ворота голкипера немцев Мануэля Нойера.
Первый гол Бало
Второй гол Бало
Также Марио подарил футбольному миру эффектное празднование, которое разлетелось по интернету на тысячи мемов.
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Комментарии (4)
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winter (Berlin)
28.06.2020 в 17:34
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чави инеста (Краматорск)
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royalstas (Вінниця)
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winter (Berlin)
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